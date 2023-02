Strumenti digitali in ambito didattico

Al via AppInventory4Edu, un progetto di formazione continua gratuita, rivolto a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto, che vede il coordinamento scientifico di Antonina Dattolo, docente di Informatica dell’Università di Udine, delegata DMIF alla Terza Missione e direttrice dell’Organo di coordinamento del Centro Interdipartimentale ricerca Didattica, prevede azioni di innovazione metodologica e didattica attraverso l’utilizzo della piattaforma AppInventory, ideata e realizzata all’interno del laboratorio SASWEB del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell’Università degli Studi di Udine.

AppInventory for Education, promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e dall’Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, dal CIRD (Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica) dell’Università degli Studi di Udine, è parte del Programma Regionale per la Scuola Digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2025.

Il progetto darà spazio alla crescita del catalogo e della piattaforma AppInventory e alla continua formazione degli insegnanti.

Nell’arco del triennio, ogni anno, da gennaio a febbraio e da settembre a novembre, verrà attivata una serie di incontri laboratoriali che permetteranno agli insegnanti di personalizzare il proprio percorso formativo. L’offerta sarà flessibile e terrà conto di anno in anno degli interessi e delle eventuali proposte provenienti dalle scuole. La formazione insegnanti del primo periodo didattico è iniziata il 23 gennaio, con un calendario variegato; i primi incontri sono in svolgimento presso il polo universitario di Santa Chiara, sede dell’Università di Udine a Gorizia, e da marzo anche presso Pordenone e Udine.

“Il nostro obiettivo è di svolgere la formazione continua integrandola con le attività di progettazione degli insegnanti; – sottolinea la prof.ssa Dattolo - sarà proposta la sperimentazione di strumenti digitali e la realizzazione di prodotti direttamente utilizzabili nell’insegnamento. Seguirà l’attuazione tecnica del progetto Marco Corbatto, con dottorato in Informatica, docente presso l’ISIS Galilei di Gorizia e già formatore PNSD - Friuli Venezia Giulia; si occuperà delle app e del loro utilizzo in didattica, Andrea Piovesan, membro del SASWEB Lab dalla sua nascita ed esperto nella progettazione e realizzazione di applicazioni avanzate”.

Saranno presentati, tra gli altri, strumenti per la gamification, per attività di valutazione, per la creazione di prodotti digitali di diversa natura (infografiche, mappe, linee temporali, eBook), per la realizzazione ambientazioni virtuali ed in realtà aumentata, per l’arricchimento di video, rendendoli interattivi, per l’aggregazione di materiali eterogenei e la loro condivisione all’interno di una classe o sul Web. Nella prima serie di incontri, calendarizzati da gennaio a marzo 2023, la partecipazione sarà aperta agli insegnanti di ogni ordine e grado. Successivamente, anche in base all’interesse manifestato dalla comunità scolastica, potranno essere organizzati incontri dedicati a ciascun grado scolastico (scuola dell’infanzia e scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e per materie specifiche di insegnamento.

Per partecipare è richiesta la registrazione sul sito, dove gli insegnanti potranno, iscriversi ai moduli di loro interesse, anche scaricare gli attestati di partecipazione e contribuire alla pianificazione successiva esprimendo le proprie preferenze sui moduli, rispetto a date, sedi e modalità di erogazione. Per alcune date in cui è stato già raggiunto il numero massimo di iscrizioni, è possibile accedere alla lista di attesa.