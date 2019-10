Struttura a impatto zero, premio per il Malignani

Ancora un riconoscimento per il Malignani di Udine, premiato nell'ambito del Concorso nazionale Cei IT School Project 2019. La competizione ha visto trionfare il team “Green Arturo 2K19” di Elettrotecnica dell’Istituto friulano. Nella sfida di progettazione, il gruppo di 4-5 Elt A del Malignani ha messo in campo tutte le conoscenze e competenze acquisite nel percorso scolastico per elaborare una struttura a impatto zero (Near Zero Energy Building) il più performante possibile.

“La competizione”, raccontano gli insegnati, “è stata serrata, essendo molti gli istituti in gara, ma i nostri allievi non si sono persi d’animo ricercando e sviluppando soluzioni particolarmente brillanti e all’avanguardia. La giuria si è detta piacevolmente sorpresa del numero e della qualità degli elaborati. Nella targa della premiazione è riportata la dicitura ‘Per l’eccellente lavoro nella realizzazione del progetto…’. Detto dal Cei, che è la massima autorità normativa del settore fa davvero piacere, e testimonia ulteriormente, dopo l’altra vittoria nella gara nazionale 2019, lo standard qualitativo dei nostri studenti di Elettrotecnica”.

La premiazione è avvenuta nella esclusiva cornice dell’Hotel Executive a Udine, inserita prima del seminario a tema: ‘Accordo sul clima di Parigi: sistemi di carica ed efficientamento energetico come asset strategici’. Hanno consegnato la targa premio il professor Angelo Baggini dell’Università di Bergamo e Andrea Cornali del Cei; oltre alla targa, è stato riconosciuto un premio all’Istituto pari a mille euro.

Il team vincitore “Green Arturo 2K19” è composto da Samuele Sbuelz (4Elta), Nicola Bozzer, Christian Colussi, Davide Durì, Alessia Ricciardi e Daniele Trevisan (5Elta); hanno coordinato il progetto Stefano Comuzzi e Federico Valeri. Era presente alla cerimonia anche la classe 5 Elt A al completo (compreso Andrea Chiarvesio, fresco vincitore della gara nazionale di Elettrotecnica) e Marco Piussi, direttore della sezione.