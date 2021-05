Student Day, sabato 15 maggio colloqui a tu per tu

Si chiuderà con una giornata di colloqui, anche in presenza, l’edizione 2021 dello Student Day dell’Università di Udine. Dopo un lungo percorso di avvicinamento al mondo universitario che, a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, si è svolto dallo scorso febbraio interamente online, l’ultima giornata di chiusura, sabato 15 maggio, si svolgerà anche in presenza.

L’appuntamento è nel parco di palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine. Dalle 9 alle 18 futuri studenti, famiglie e interessati potranno avere un confronto a tu per tu con tutor e personale dell’Ufficio Orientamento, che saranno a diposizione per fornire informazioni e rispondere a dubbi e domande.

Per l’accesso ai colloqui – in presenza oppure online su piattaforma dedicata – è necessaria la prenotazione compilando il modulo a questo link.