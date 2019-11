Studenti del D'Annunzio Fabiani al 22esimo Marano Ragazzi Sport Festival

Una delegazione dell’I.S.I.S ‘D’Annunzio – Fabiani’ di Gorizia, accompagnati dai docenti La Stella e Garlatti, ha partecipato alla 22esima edizione del ‘Marano Ragazzi spot festival’. Tema dell'evento era il viaggio, con un’attenzione particolare dedicata alla tematica ‘scuola impegno e responsabilità per il progresso sociale’.

Nell’ambito della manifestazione, le cui giornate sono state scandite dalla visione di numerosi spot e corti presentati dai 32 paesi partecipanti, è stato presentato anche il video prodotto dagli alunni del D’Annunzio - Fabiani, ‘Ne vale la pena’, incentrato sull’argomento della legalità. Tale produzione, assieme agli altri corti, ha ricevuto parole di lode da don Luigi Ciotti che, intervenuto per l'occasione, ha sottolineato come, da tutti i cortometraggi presentati, siano emersi la sensibilità e l’impegno delle nuove generazioni per una convivenza civile e più rispettosa delle diversità.

I ragazzi partecipanti all’evento sono stati ospitati da alcune famiglie di Marano concretizzando così il messaggio del festival basato sulla condivisione dei valori fondamentali della legalità e dell’accoglienza per la costruzione di un futuro migliore

Un ringraziamento particolare al professor Alfonso Politti che, in meritata quiescenza da quest’anno scolastico, ha seguito comunque con cura, passione e competenza gli alunni del D’Annunzio Fabiani nella realizzazione del loro video.