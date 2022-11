Studenti del Malignani nei laboratori AsuFc

I laboratori del Centro Servizi Laboratori dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale hanno ospitato alcuni studenti del Malignani durante il loro percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Ora si aggiunge una nuova convenzione stipulata tra l'Istituto e l’AsuFc.

Lunedì 28 novembre al Malignani di Udine si è tenuto un incontro tecnico-formativo tenuto da Francesco Curcio, professore ordinario di Patologia Clinica dell'Università di Udine e direttore del Dipartimento di medicina di laboratorio AsuFc, docente conosciuto a livello internazionale, e alcuni rappresentanti del personale operativo del Csl, nel quale sono state presentate agli studenti le nuove tecnologie applicate alla salute in matrici biologiche.

Tra i relatori, sono intervenute Chiara Nazzi, Tanja Zappamiglio, Jessica Zucco, Moira Bottecchia ed Elisa Forgiarini; erano presenti anche Francesco Ciaravella, responsabile Piattaforma Centro Servizi Laboratori AsuFc e Barbara Veneruzzo, coordinatore di Area Professionale F.F. Laboratorio centrale. I relatori hanno avuto modo di presentare il Csl e la sua organizzazione centralizzata, i principi di funzionamento di alcune attrezzature, la sinergia di competenze che necessitano per muovere una “macchina complessa”.

Hanno partecipato gli studenti delle classi quarte e quinte dell'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie e del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dimostrando interesse in particolare per il percorso di studi delle relatrici. La convenzione tra la scuola e l'Azienda sanitaria è il frutto di un percorso durato mesi, che ha coinvolto attivamente e in modo proficuo entrambe le parti.

Il Malignani è tra i primi istituti superiori ad aver stipulato un accordo con AsuFc per i Pcto, ovvero i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Un motivo di orgoglio che si aggiunge all'entusiasmo degli studenti coinvolti.