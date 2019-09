Studenti dello Zanon a Matera grazie a Sapremo

“Fare una gita è sempre bello, ma farla da vincitori ancora di più!”. Così Asja descrive il viaggio a Matera con i suoi compagni della ex-2I AFM dell'Istituto tecnico Zanon di Udine, tenutosi dal 17 al 19 settembre. Si tratta di una visita d’istruzione speciale in quanto la classe, a giugno, si è aggiudicata il primo premio del concorso Sapremo, acronimo di ‘Salute, protagonisti, emozioni’, che ha l’obiettivo di promuovere la salute dei giovani e contrastare il disagio adolescenziale, con il video “Scegliti prima di scegliere”.

Il progetto, promosso in collaborazione tra Questura di Udine e Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda sanitaria universitaria integrata, con il patrocinio del Comune di Udine e il partenariato di Danieli e Confindustria Udine, aveva coinvolto oltre 500 studenti di 26 classi seconde e terze di 10 istituti superiori di Udine e Cividale del Friuli.

“Durante il viaggio mi sto rendendo conto che vivo in un Paese bellissimo!” afferma Matteo, un altro dei ragazzi dello Zanon, guardando dal finestrino della corriera su cui sta attraversando l’intero Stivale per raggiungere Mola di Bari, dove alloggerà insieme ai suoi compagni. La prima tappa è Gradara, dove gli studenti hanno visitato il castello-fortezza medievale. Un panino nel parco ed è già ora di ripartire in direzione sud. L’emozione è alle stelle nell’attesa di poter “apprezzare l’infinita bellezza della Basilicata e della Puglia, con le loro città ricche di storia”. Da subito i ragazzi sono colpiti “dal calore e della spensieratezza dei locali, che ci hanno accolto e accompagnato, facendoci innamorare dei luoghi visitati”.

La principale meta del viaggio è Matera, Capitale europea della cultura per l’anno 2019. Durante il cammino si sentono in sottofondo degli spari: niente paura, in questi giorni la città è un set cinematografico del nuovo film di James Bond! Dopo un pranzo alla ricerca di sapori tipici i ragazzi si trasferiscono ad Alberobello dove li attende Cosimo che, con la sua simpatia, li accompagna nella visita ai trulli.

E’ un giorno speciale soprattutto per uno dei ragazzi: “Il miglior compleanno di sempre”, esclama Ovidiu, che festeggia i suoi 17 anni. Così, sulla strada di ritorno in hotel, il gruppo si ferma in una spiaggetta per un bagno, che “è stato la ciliegina sulla torta” di un “viaggio stupendo, pieno di divertimento, cultura e tradizioni”. Il tempo scorre veloce ed è già ora di rientrare verso Udine. Anche se il tragitto si prospetta molto lungo, i ragazzi sono carichi di entusiasmo e, tra canzoni, cruciverba, partite a carte e musica sono già a casa, con una valigia piena di emozioni e... taralli!