Studenti friulani a scuola di legalità ed educazione civica

Questa mattina, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, in Prefettura a Udine si è tenuto un incontro tra i Dirigenti delle scuole superiori dell'ex provincia, i referenti dell’Ufficio scolastico provinciale e i rappresentanti delle locali Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Come ha riferito il Prefetto, Massimo Marchesiello, “si è trattato di un momento di confronto, ascolto e dialogo, oltre che concertativo e di conoscenza reciproca, che si è rivelato molto utile, soprattutto in questa fase di riavvio della didattica in presenza, dopo le lunghe restrizioni pandemiche”.

La proposta d'incontro è stata accolta favorevolmente dai Dirigenti scolastici che hanno partecipato numerosi e si sono dichiarati molto interessati a forme di collaborazione istituzionale, per offrire ai giovani iniziative condivise sui temi connessi alla cultura della legalità e all’educazione civica.

Il Questore, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Vice Comandante provinciale della Guardia di Finanza e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco hanno illustrato le specifiche competenze in relazione alla propria mission istituzionale e hanno ribadito la disponibilità, come già stanno facendo da molti anni, a incontri con gli studenti – ma anche eventualmente con le famiglie, ove ciò dovesse rendersi necessario – per approfondimenti mirati.

Analoga apertura alle scuole è stata offerta dalla Polizia Postale e dalla Polizia Stradale, entrambe sempre più specializzate in attività formative rivolte ai giovani. E' emersa in particolare la necessità di mettere in guardia gli adolescenti sulle minacce che provengono dal web e sui rischi del fenomeno del cyberbullismo in generale, i cui casi durante la pandemia sono vertiginosamente aumentati.

Particolare attenzione è stata posta anche sull’esigenza di adoperarsi per sensibilizzare i più giovani sulla sicurezza alla guida. A questo proposito, il Prefetto ha ricordato il progetto Quattro ruote per la sicurezza avviato l’anno scorso insieme ad altri importanti partner pubblici e privati e che sarà riproposto anche in questo anno scolastico insieme al relativo Concorso di idee, dopo la premiazione degli studenti che sono risultati vincitori nella prima edizione.

E' stata accolta favorevolmente da tutti i partecipanti anche la proposta di sottoscrizione di un Protocollo d’intesa congiunto tra Prefettura, Forze di polizia e singoli Dirigenti scolastici, per favorire la reciproca vicinanza e collaborazione per la diffusione dei principi di legalità e la prevenzione degli eventuali fenomeni che possano sfociare in illeciti.

Dall'interlocuzione è emerso anche l’interesse ai progetti di alternanza scuola-lavoro in Prefettura o nelle altre istituzioni, quale modalità di riflessione e approfondimento sull’educazione civica.

La convinzione dei Dirigenti – e che ha trovato tutti concordi – è che per prevenire devianze è essenziale il coinvolgimento diretto dei giovani in iniziative che li vedano protagonisti e che possano fornire gli strumenti necessari a diventare adulti consapevoli e responsabili.