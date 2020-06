Studenti friulani alle Olimpiadi della matematica 2020

Quest’anno scolastico particolare sta volgendo al termine, ed è tempo di bilanci anche per le competizioni matematiche, che hanno sempre dato molte soddisfazioni alle scuole di Udine e della sua provincia. La gara più importante di tutte, le Olimpiadi della Matematica, ha visto l’8 giugno lo svolgimento di uno dei suoi capitoli più importanti: le gare di matematica a squadre, valide per la qualificazione alla finale nazionale. A oggi ancora non sappiamo se e quando avrà luogo questa finale, ma intanto apprezziamo il lavoro svolto dai nostri studenti, che ha già dato risultati straordinari.

La prima gara valida per le Olimpiadi è stata quella individuale: più di 200 studenti, in rappresentanza delle scuole di Udine e della provincia, si sono cimentati nella risoluzione di una serie di 17 problemi matematici in una gara della durata di 3 ore. Gli ultimi tre problemi, i più impegnativi, richiedevano la stesura di una dimostrazione. Gli elaborati sono stati corretti da una commissione di docenti della Mathesis di Udine, coordinati come sempre dal professor Giuseppe Guttilla. I migliori 8 studenti hanno guadagnato il passaggio alla finale nazionale: quest’anno si sono qualificati tre studenti del Marinelli, due del Copernico e uno ciascuno per il Malignani, l’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano e l’ISIS Magrini Marchetti di Gemona. Il primo assoluto è stato Mattia Chiarabba del Copernico, il secondo Davide Di Vora del Marinelli, terzo Marzio Bona sempre del Copernico; a seguire Matteo Morgante del Marinelli, Isabella Corso del Malignani, Alessio Sgubin dell’Isis della Bassa Friulana, Michele Bertoli ancora del Marinelli (unico studente qualificato per il biennio) e Gioele Clemente del Magrini-Marchetti.



Qualche giorno fa le scuole italiane hanno dato vita, in un’inedita modalità a distanza, alle gare a squadre di qualificazione, in una trentina di sedi “virtuali” sparse per l’Italia. L’organizzazione è stata possibile grazie all’opera dell’infaticabile professor, che in collaborazione con gli organizzatori nazionali ha elaborato il sistema informatico che ha permesso agli studenti di gareggiare., in cui hanno gareggiato le principali scuole superiori della nostra province, dopo due ore di emozionante competizione, animate da continui ribaltamenti della classifica,A questo punto, tra mille difficoltà, si sono concluse le fasi di qualificazione alle finali. I nostri campioni e i loro insegnanti dovranno ora aspettare di conoscere le date di svolgimento delle gare nazionali, in cui gli studenti udinesi avranno nuovamente occasione di distinguersi.