Studenti goriziani alla scoperta delle comuni radici linguistiche europee

L’ I.S.I.S. ‘G. D’Annunzio’ di Gorizia, con il progetto ‘Language families are related’, è assegnatario, per il biennio 2019 – 2021, di un contributo europeo grazie al quale alcuni studenti e docenti avranno l’opportunità, a partire dalla prossima settimana, di soggiornare e di svolgere attività di mobilità, in Spagna nelle città di Fraga e Barcellona. In questa occasione alunni e insegnanti si confronteranno con colleghi di scuole – partner di Spagna, Germania, Polonia e Italia su temi riguardanti le comuni radici culturali e linguistiche. Nel primo incontro, padrone di casa sarà il ‘Colegio Santa Ana ‘ di Praga; a questo subentreranno nei due anni successivi la scuola Zespolszkol di Technicznich, in Polonia e , l’ Erzbischöfliches Berufskolleg di Neuss in Germania. Il progetto si concluderà a Gorizia , presso l’I.S.I.S. ‘D’Annunzio’, e a seguire a Bracciano presso il Liceo Scientifico Statale ‘Ignazio Vian’. Ogni incontro si focalizzerà su aspetti significativi per la formazione degli studenti per sviluppare una pluralità di competenze, non solo scolastiche. Un’ occasione importante dunque di crescita che coinvolgerà complessivamente 160 studenti e le rispettive comunità scolastiche e cittadine.