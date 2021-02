Studiare ai tempi del Covid

Prosegue l'impegno della cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia a favore dei minori, con un contributo e un supporto alla loro esperienza scolastica quotidiana. Ogni giorno a 500 di essi, anche durante l'attuale emergenza sanitaria, viene fornito un servizio suddiviso in sei Comuni. Da ottobre, con le dovute precauzioni dettate dal Covid-19, sono riprese tutte le attività socio educative come il doposcuola, i servizi accoglienza pre e post scuola e il servizio di accompagnamento dei minori che optano per il trasporto scolastico (scuolabus).



Ad essere coinvolti sono sei Comuni della Destra Tagliamento con cui la cooperativa sociale collabora da anni: il Comune di Casarsa della Delizia, di Valvasone Arzene, di San Giorgio della Richinvelda, di San Martino al Tagliamento, di Zoppola e Sesto al Reghena per un totale di oltre 500 bambine e bambini serviti.



“Grazie a tutti questi Comuni – ha informato, presidente della cooperativa – siamo riusciti a garantire con l'inizio del nuovo anno scolastico i nostri servizi rivolti ai minori in totale sicurezza grazie all'attenzione che poniamo a tutti i presidi per contrastare la diffusione del Coronavirus come il distanziamento, l'utilizzo delle mascherine e la suddivisione dei bambini in piccoli gruppi, ad esempio. Tutti i bambini si sono dimostrati molto rispettosi delle disposizioni e desiderosi di riprendere le attività con i coetanei - ha specificato Cesarin -, per poter garantire tutti i servizi ai Comuni che ne hanno fatto richiesta contiamo su una trentina di operatori oltre a diversi volontari che hanno continuato a svolgere le loro attività in presenza”.A Casarsa della Delizia, il Piccolo Principe gestisce il Servizio Socio Educativo comunale (detto anche "doposcuola") che vede la collaborazione anche di altri partner quali i Servizi Sociali dell’UTI Tagliamento, l’Istituto Comprensivo Pier Paolo Pasolini e l’associazione di volontariato Il Noce. Sono stati attivati due centri (uno a Casarsa e uno a San Giovanni) per un totale di 80 minori che frequentano il servizio, suddivisi in piccoli gruppi tracciabili. A Zoppola, la cooperativa casarsese è impegnata nella gestione del “doposcuola” comunale che prevede attività educative per tre pomeriggi a settimana (dalle ore 12.30 alle 16.00, con vigilanza durante la pausa mensa). Anche qui i bambini coinvolti sono circa un'ottantina. Oltre a questo apprezzato servizio per le famiglie, Il Piccolo Principe gestisce anche il momento della pre accoglienza scolastica e l'accompagnamento dei minori negli scuolabus.Per quanto riguarda Valvasone Arzene, Il Piccolo Principe organizza per conto del Comune, il servizio di pre accoglienza scolastica nelle scuole primarie. Attività anche alla scuola dell'infanzia comunale di San Martino al Tagliamento e in quella di San Giorgio della Richinvelda, dove la cooperativa sociale si occupa della preaccoglienza e del “prolungamento d'orario” per le famiglie che ne fanno richiesta.Il Comune di Sesto al Reghena ha invece affidato al Piccolo Principe i servizi di pre-scuola per le primarie e le secondarie di primo grado, come anche il servizio di accompagnamento per chi sceglie il trasporto scolastico con scuolabus.“Ringraziamo tutti i comuni con cui collaboriamo – ha concluso Cesarin – per la fiducia nei nostri confronti e per questa attenzione costante ai minori che, spesso a causa del Covid-19, hanno dovuto affrontare molte rinunce: noi crediamo che dare continuità a questi servizi sia davvero importante per sostenere le famiglie che sempre più in questa situazione stanno vivendo delle difficoltà, è importante garantire ai genitori servizi come il doposcuola oppure di pre accoglienza scolastica o di prolungamento dell'orario, per aiutarli a conciliare il lavoro e la scuola come anche tutti quei servizi che aiutano a promuovere l'integrazione sociale e contribuiscono a dare sostegno alle famiglie nell'accompagnamento scolastico, specie di chi si trova più in difficoltà”.