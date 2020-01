Studio solidale, si può fare tre volte di più

Lo Studio medico solidale apre a tutto il Friuli occidentale. Saranno dunque le persone meno abbienti di tutta la provincia di Pordenone, e non più soltanto quelle dell’Uti Noncello, a poter usufruire degli specialisti che lavorano gratuitamente nella struttura di via San Quirino 5 a Pordenone, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale. Lo Studio, che ha cominciato a operare oltre due anni fa, nel corso dell’ultimo anno ha erogato circa 400 prestazioni, per una media di circa 40 visite al mese, ma ha la capacità di sostenere un’attività molto superiore.

“Lo Studio medico solidale - spiega la coordinatrice, Raffaella Manias Campagnutta - è stato ideato sulla scorta dei dati Istat, i quali dicono che in Italia ci sono 12 milioni di persone che decidono di non curarsi perché non hanno risorse economiche sufficienti. Abbiamo quindi coinvolto Comune e Ordine dei medici di Pordenone e, con il sostegno economico della Fondazione Bcc Pordenonese, abbiamo dato vita al servizio”.

“Inizialmente vi potevano accedere persone con un Isee inferiore a 6mila euro, limite che successivamente abbiamo più che raddoppiato, e residenti nel Comuni dell’Uti Noncello. Ora, lo Studio è a disposizione delle persone in difficoltà economica dell’intera ex provincia di Pordenone. La vera criticità riguarda il fatto che questo servizio è poco conosciuto. Se abbiamo erogato una media di 40 visite al mese, siamo in grado di sostenere un volume tre volte superiore”.

Chi accede ai locali di via San Quirino può contare sulla professionalità di 23 medici, aiutati da 5 inferimiere e 5 segretarie, che coprono la quasi totalità dei settori specialistici. Si va dall’oculistica alla ginecologia, dalla cardiologia alla radiologia, passando dall’ortopedia, dalla reumatologia e dalla dermatologia.

Ma ci sono anche psicologi e psichiatri, oncologi, nutrizionisti, gastroenterologi, pneumologi, endocrinologiotorini e chirurghi vascolari. Tutti medici di grande profilo professionale, se si pensa che per la gran parte si tratta di ex primari.

Per poter accedere allo Studio, è necessario avere l’impegnativa del medico di medicina generale e, come accennato, un’Isee al di sotto della soglia di 13mila euro. A queste condizioni e possibile dunque farsi visitare senza pagare. A sostenere finanziariamente lo Studio è la Fondazione Bcc Pordenonese.

“Inizialmente - spiega il presidente Giancarlo Zanchetta - il nostro impegno ammontava a 60-70mila euro, utilizzati anche per l’acquisto delle attrezzature e degli arredi. Ora, va dai 20mila ai 30mila euro all’anno. Oltre a ciò, siamo presenti con i volontari a noi collegati, come quelli dell’Associazione San Pietro Apostolo, che si occupano dell’organizzazione dello Studio, e quelli di altre organizzazioni, tra le quali l’Anteas Pordenonese che garanisce anche il trasporto dei pazienti con ridotte capacità motorie”.

Per il futuro, non c’è solo la volontà di allargare il servizio. “L’idea - conclude Zanchetta - è di esportare il progetto, ora che la Bcc Pordenonese di è fusa con quella di Monastier, anche in zone dove non è presente”.