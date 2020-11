Su 215 Comuni Fvg, 40 sono senza parrucchieri

Allontanarsi del proprio comune di residenza per andare dal parrucchiere o dall’estetista non si può, a meno che nello stesso i due servizi siano assenti. In quel caso allora sì, lo spostamento è consentito, ma solo nei comuni contigui. E se nemmeno in quelli c’è un parrucchiere o un’estetista? Impossibile. E invece no.

L’ultima indagine dell’Ufficio studi di Confartigianato-Imprese Udine ha posizionato la lente d’ingrandimento proprio sulla collocazione delle imprese del comparto benessere, in particolare parrucchieri e estetisti, scoprendo che i casi di comuni privi degli uni e degli altri sono tutt’altro che una rarità e che esistono anche paesi in cui il servizio non è disponibile nemmeno sconfinando in un comune contiguo.

Su 215 comuni, in Friuli Venezia Giulia sono 40 quelli sprovvisti di parrucchiere: 25 a Udine, con Drenchia che non dispone del servizio nemmeno nei comuni contigui, quattro a Gorizia, due a Trieste e nove a Pordenone.

La lista si fa più lunga guardando agli estetisti, assenti da ben 63 comuni in Fvg: 39 in provincia di Udine, dove Drenchia, Grimacco, Resia, Resiutta e Stregna non ne hanno a disposizione nemmeno nei comuni contigui, sette in provincia di Gorizia, due in Provincia di Trieste e 15 in provincia di Pordenone con Erto e Casso che non dispone di estetiste neanche nei comuni limitrofi.

L’elenco dei comuni contigui si può consultare liberamente sul sito di Confartigianato Udine