Su Telefriuli la domenica la nuova trasmissione 'Lo sguardo dell'anima'

Saranno gli spazi dell’oratorio di Pagnacco ad ospitare la prima puntata della nuova trasmissione di Telefriuli “Lo sguardo dell’anima”, realizzata in collaborazione con la Diocesi di Udine.



Ogni settimana, la domenica mattina alle 10, prima della Santa Messa trasmessa in diretta dalla Cattedrale di Udine, saranno approfonditi temi di attualità e questioni che smuovono le coscienze, affrontati dal punto di vista dei credenti e dalla prospettiva dei giovani, che arricchiranno ogni puntata con le loro riflessioni. A sollecitarli sarà la giornalista Anna Piuzzi. Le considerazioni raccolte saranno poi approfondite da un sacerdote diocesano, in dialogo con la conduttrice. Il primo confronto avrà per protagonista don Daniele Antonello.



Il tema affrontato nella prima puntata trae spunto dalla vicenda del giovane Carlo Acutis, che grande interesse ha destato anche nel mondo laico. La vita di questo quindicenne, morto nel 2006 per una leucemia fulminante, è stata contraddistinta da una fede genuina e dalla passione per i nuovi mezzi di comunicazione. Il ragazzo è stato beatificato il 10 ottobre ad Assisi.



La trasmissione “Lo sguardo dell’anima” non sarà solo occasione di approfondimento su questioni di attualità, ma anche opportunità di conoscere le varie realtà della Diocesi di Udine. Sarà infatti itinerante: sarà ospitata ogni settimana da una comunità diversa del territorio.



Appuntamento dunque ogni domenica mattina alle 10 su Telefriuli.