Su Topolino i segreti del 'cacciatore' di aurore boreali

Il fotografo friulano Gabriele Menis è conosciuto anche come 'cacciatore' di aurore boreali, grazie alla sua passione per questo spettacolo della natura, uno tra i più suggestivi e affascinanti.

Sul numero 3.378 di Topolino Magazine a Menis è stato dedicato un servizio speciale, dedicato proprio a questa passione.

"Grazie a Federico Taddia per questa bella intervista - scrive Gabriele sul profilo social -! Spero di essere riuscito a comunicare la dedizione accorata, forte, da vero "innamorato" che dono a questo fenomeno pazzesco e coinvolgente, cercando "sua maestà" da anni e anni, studiandone ogni sua espressione, "vivendola" nella terra magica che la ospita. E un onore ancora più immenso è accompagnare i viaggiatori in questa caccia fotografica travolgente e ammaliante...".

Una passione, quella del fotografo friulano, che certamente affascinerà e conquisterà anche il pubblico dei lettori più giovani.