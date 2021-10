Successo a Ronchi per la Lucciolata a favore della Via di Natale

Un successo pieno. Oltre un centinaio di persone hanno animato, a Ronchi dei Legionari, l'edizione 2021 della “Lucciolata”, promossa dal gruppo cittadino dell'Associazione nazionale alpini e dall'Amministrazione comunale.

Grazie al generoso contributo dei tanti partecipanti e della società filarmonica Giuseppe Verdi, che non ha solamente partecipato con la propria banda, ma ha messo in campo un'iniziativa per la raccolta di fondi, denominata simpaticamente “Pomi pro Lucciolata”, è stata raccolta una buona somma che, nei prossimi giorni, sarà messa a disposizione dell’associazione pordenonese “Via di Natale” che ha costruito e gestisce una struttura per i malati e le loro famiglie al centro di riferimento oncologico di Aviano.

E’ stata la banda della società filarmonica Giuseppe Verdi ad accompagnare i partecipanti, tutti dotati di 'regolamentare' fiaccola, nel tragitto di quasi due chilometri che si è sviluppato lungo il centro cittadino ronchese, con partenza e arrivo dalla baita alpina di via Soleschiano.

Il corteo è stato 'scortato' da Carabinieri, Polizia locale e volontari della Protezione civile che, ancora una volta, hanno offerto la loro collaborazione al gruppo cittadino dell’associazione nazionale alpini che da sempre, a Ronchi, organizza questa manifestazione. Tra i partecipanti anche il sindaco, Livio Vecchiet, molti esponenti della Giunta cittadina e alcuni consiglieri comunali. Soddisfatto il capogruppo delle penne nere, Giorgio Grizonich, un uomo che, assieme ai suoi collaboratori, è un caposaldo della vita sociale e culturale della cittadina.