Successo, a Ronchi, per la Lucciolata benefica

E' stata davvero un grande successo, sabato scorso, l'edizione 2022 della “Lucciolata” benefica a favore dell’associazione pordenonese “Via di Natale”, curata, a Ronchi dei Legionari, dal gruppo cittadino dell'associazione nazionale alpini e dall'amministrazione comunale.

Grazie al generoso contributo dei tanti partecipanti, ben 600 in questa occasione, e della società filarmonica Giuseppe Verdi, che non ha solamente partecipato con la propria banda musicale, ma che ha messo in campo un'iniziativa per la raccolta di fondi, denominata simpaticamente “Pomi pro Lucciolata”.

E’ stata la banda della società filarmonica Giuseppe Verdi ad accompagnare i partecipanti, tutti dotati di “regolamentare” fiaccola, lungo un tragitto di quasi tre chilometri che si è sviluppato lungo il centro cittadino ronchese, avviatosi e conclusosi nella baita alpina di via Soleschiano.

Il lungo corteo è stato “scortato” da Carabinieri, Polizia locale e volontari della Protezione civile che, ancora una volta, hanno offerto la loro collaborazione al gruppo cittadino dell’associazione nazionale alpini che da sempre, a Ronchi dei Legionari, organizza questa manifestazione. Al termine per tutti un piatto di rinfrancante pastasciutta, innaffiata da un buon bicchiere di vino per lenire gli sforzi del cammino. Tante persone, moltissimi giovani, come detto, con in testa il sindaco, Mauro Benvenuto e molti rappresentanti della giunta e del consiglio comunale.

“E' un appuntamento che per noi è più di una tradizione – ha detto il capogruppo delle penne nere, Giorgio Grizonich – questo è un impegno preciso a favore di un sodalizio davvero molto importante”.

Il gruppo ronchese dell’associazione nazionale alpini trova le sue radici la sera del 26 gennaio del 1922, quando, nella sala maggiore della Società alpina delle Giulie, si tenne l’assemblea costitutiva della sezione di Trieste dell’Ana. Ma si dovranno aspettare alcuni anni prima della costituzione ufficiale del gruppo. Il nuovo gruppo venne intitolato al volontario giuliano Antonio Valent, appartenente ad una vecchia famiglia ronchese. Solo diciannovenne, nel maggio del 1915 si era arruolato nell’esercito italiano. Assegnato all’ottavo reggimento alpini, il capitano Valent ottenne due croci, al valore ed al merito di guerra.