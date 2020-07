Successo a Tavagnacco per la Cena Sotto le Stelle

Si è svolta sabato scorso ad Adegliacco la tanto attesa “Cena Sotto le Stelle” organizzata dalle Associazioni dell’Est del Comune di Tavagnacco. “Distanti ma uniti” lo slogan di quest’anno, per una serata conviviale all’aria aperta grazie alla quale i partecipanti hanno potuto rivivere lo spirito di una comunità unita dopo il lock down dovuto alla pandemia da Coronavirus.

Una tradizione che quest’anno si è potuta rinnovare anche grazie al supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che ha garantito l’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste dalle norme sanitarie (misurazione temperatura, registro presenze, percorsi ingresso-uscita, ecc.).

Tra le associazioni organizzatrici dell’evento quest’anno la capofila è stata Fedelissimi Adegliacco, seguita dall’Associazione Down FVG, l’AFDS sezione di Molin Nuovo, il gruppo Alpini di Adegliacco-Cavalicco, il Circolo Culturale Cavalicco Duemila, il Coro Tourdion, l’ASD Gli Amici di Roby e il Gruppo Famiglie della parrocchia; presente alla serata anche l’Informagiovani del Comune di Tavagnacco.

Non hanno potuto partecipare all’evento il Coro Bariglarie e il Centro Culturale Cividina di Molin Nuovo, anch’esse parte del gruppo Associazioni dell’Est che durante l’anno si ritrova per organizzare e proporre iniziative come la “Passeggiata delle Rogge” o “Luci ad Est” per illuminare il Natale delle frazioni.

Tutte le associazioni si ritengono soddisfatte della riuscita dell’evento che è stato affrontato con uno spirito di riscossa e ritorno alla normalità e, nonostante il maggior impegno a livello di organizzazione, ha dato continuità alle edizioni passate. La comunità ha risposto in maniera positiva tra risate, musica e canti spontanei, i giochi e le corse dei bambini, allestendo numerose tavolate creative a tema, dimostrando quindi la fondamentale importanza dello stare insieme.

"Un grazie all’assessore Del Fabbro e al consigliere Barbiero per aver sostenuto le “Associazioni dell’Est” nella realizzazione di questo evento – commenta il Sindaco Moreno Lirutti - soprattutto perché entrambi sono espressione delle tre frazioni di Adegliacco, Cavalicco e Molin Nuovo. Un ringraziamento speciale alle Associazioni, ai nostri volontari del Gruppo di Protezione Civile, alle famiglie e ai giovani per l’entusiasmo e la partecipazione ad una tra le prime manifestazioni post pandemia Covid-19. Questo evento è sinonimo di continuità e di anticipazione di quella che sarà la quarta edizione nel 2021, che ci auguriamo permetterà una piena partecipazione di tutti".

L’assessore Giulia Del Fabbro precisa: "Con la cena sotto le stelle è stato dato il primo bel segnale di ripresa nelle frazioni di Adegliacco, Cavalicco e Molin Nuovo, espressione della volontà di continuare a lavorare insieme e animare questi paesi con la collaborazione dei gruppi locali, dei giovani e delle famiglie, fronteggiando anche momenti di difficoltà come quelli dovuti alla pandemia che hanno invece cancellato le iniziative in tante altre realtà".