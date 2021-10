Successo al Malignani per 'Agenda 2030 Join In'

‘Imagine all the people living life in peace’. Con la mitica canzone di John Lennon, creativamente rivisitata alla luce degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili nella performance ‘Povertà Ricca’ (a cura dell’associazione culturale Fûrclap), si è chiusa con successo la prima edizione di Agenda 2030 Join In all’Isis Malignani di Udine.

Sei classi del liceo protagoniste, 36 classi della scuola aderenti, un centinaio di cittadini partecipanti per un totale di mille visitatori. Scottante il tema, ad alta risonanza mediatica: notizie pre-evento Join In online su ilfriuli.it e sul Messaggero Veneto; notizie evento Join In sul Gr Fvg Radio 1 (29 settembre) e servizio Tg Fvg su Rai 3 (2 ottobre). Notevole interesse anche da parte delle autorità: l’assessore regionale all’istruzione, Alessia Rosolen, e il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, hanno fatto visita all'Istituto.

Scopo della manifestazione: coinvolgere sempre più studenti di ‘Casa Malignani’ e cittadini a sposare gli urgenti obiettivi di sviluppo sostenibile per garantire a tutti gli esseri umani una vita dignitosa e la salvezza della nostra madre Terra. Come promotori del progetto Join In intendiamo lavorare all’Agenda almeno fino alla scadenza ONU del 2030.

Ecco alcuni commenti su Join In: “Che bello vivere la scuola come uno spazio accogliente, stimolante, divertente! Sentirsi protagonisti della Green Revolution e di relazioni autentiche, più empatiche e collaborative tra noi studenti e con i docenti”.

“Che meraviglia immaginare una scuola altra: luogo di dibattito e Azione, spazio aperto al Territorio, laboratorio del fare creativo e innovativo”.

“I visitatori hanno gradito i sei quadri teatrali nel giardino della scuola e la mostra di opere grafiche, frutto dell’ingegno artistico dei nostri liceali (attuali classi 2C,3C,4C,5C, 3B, 4B) allestita nell’aula SmArtLab dedicata alla multidisciplinarietà, all’innovazione e alla creatività, dove peraltro sono stati prodotti i materiali grezzi nelle ore di Educazione Civica (a.s.20/21) e successivamente perfezionati durante il Piano Estate”, spiegano le professoresse Ofelia Croatto e Donatella Savonitto, referenti del progetto. “Un sentito ringraziamento va agli oltre 50 studenti volontari e alla affiatata squadra docenti all’opera da fine agosto: Manuela Squadrito, Antonella Favaro, Eva Pantanali, Elisa Del Terra e Lorella De Luca”.

“La pandemia ha chiuso le nostre porte, ma ha aperto le nostre menti. Rinati a nuova speranza vediamo l’opportunità di crescere e imparare insieme come squadra. Vogliamo cambiare in meglio, innovare, credere di più in noi stessi e nella forza delle relazioni umane. La vita è Relazione. La Relazione è Vita”, concludono.