Successo del Max Fabiani al Mittelmoda District 2019

Al Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia, duplice riconoscimento per l’indirizzo di Design della Moda. Ulteriori importanti traguardi sono stati raggiunti dagli studenti di Design della Moda del Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia nell'ambito del concorso indetto da Mittelmoda District 2019.

Tale concorso ha coinvolto ben sei Istituti Superiori di Moda della Regione con centinaia di ragazzi che hanno interpretato il tema ‘Mutamenti’ con estrema sensibilità e competenza tecnica. Ciò fa ancora più onore alla realtà scolastica goriziana per i buoni risultati ottenuti: due i primi premi. Il primo dedicato all'Area 'Texture materiali' è stato conferito a Sofia Gobbato della 5^B che, per la ricerca tessile realizzato al telaio a mano nel laboratorio scolastico. L’outfit ha conquistato il parere favorevole della giuria per l'originalità della tessitura ottenuta riutilizzando vecchi tessuti di jeans. Sofia ha analizzato la storia del jeans ed il tessuto denim ha riutilizzato vecchi jeans sfilacciandoli e tessendoli al telaio a mano creando una texture tramata con fili d’argento per evocare nuova vita a un capo, ovvero un tessuto intramontabile. L’altro primo premio riguarda l’Area ‘Modellistica’ è stato conferito a Filippo Radin della 4^B che ha interpretato il passaggio della storia della Moda in cui si abolisce il corpetto in virtù di un abbigliamento più comodo evocando l’emancipazione femminile. L’outfit proposto è un mix tra pantaloni, gonna e giacca in omaggio a Chanel che ha segnato i primi passi nella modernità.

Tra i finalisti del Liceo Fabiani seguiti dalla professoressa Antonella Pizzolongo ci sono anche i progetti di Lea Poletto 5^B e Tiffany Masto 4^B che si sono distinti per l'Area “Accessori” e “Stilismo” in quanto a originalità di tecniche e forme utilizzate. Tutti i capi finalisti hanno sfilato a Udine il 13 dicembre presso il Quartiere Fieristico in cui Mittelmoda ha organizzato l’evento finale con la sfilata e il Forum, una giornata dedicata al confronto tra le scuole di Moda regionali e la Afol di Milano con la presenza di ospiti importanti invitati tra alcune figure professionali del settore, tra cui Maurizio Cazzin, manager di Giorgio Armani.