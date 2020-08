Successo per i Centri estivi a San Vito

E’ tempo di bilanci per i Centri estivi 2020 organizzati questa estate -risolvendo non poche difficoltà - da parte dell’Amministrazione comunale chiamata a ridisegnare l’erogazione del servizio e la definizione puntuale degli spazi e aree verdi utilizzate. Un lavoro di squadra che ha tenuto conto delle norme nazionali e regionali, per attivare il più velocemente possibile e in sicurezza un servizio fondamentale per costruire un’opportunità educativa e ricreativa a favore di bimbi che da mesi non avevano relazioni sociali. Non solo. Già prima dell'uscita delle linee guida, l’Amministrazione comunale aveva promosso un’indagine online per conoscere intenzioni e richieste delle famiglie. Un segno tangibile di volontà di ripartenza.



Accogliendo le indicazioni raccolte tra le famiglie, sono state ampliate le settimane di apertura (portate complessivamente ad 8 e che si sono concluse il 14 agosto), non sono state aumentate le tariffe rispetto l’anno passato, nonostante costi triplicati, per garantire il servizio in sicurezza rispettando appunto le linee guida nazionali e regionali. Inoltre, sono stati incrementati i posti disponibili con una nuova offerta per la fascia di età dagli 11 ai 14 anni; cosa non meno importante, sono stati sostenuti economicamente i centri estivi organizzati da soggetti diversi dal comune e così si è arrivati a sfiorare quota 500 ragazzi coinvolti. Scelte onerose per l’Amministrazione che hanno richiesto lo stanziamento di risorse aggiuntive per 170 mila euro rispetto all’anno scorso.



“Il Comune di San Vito ha cercato di essere particolarmente virtuoso sia in relazione alla tempistica di avvio, sia rispetto all’ampia offerta in termini di durata del centro e rispetto all’impegno economico assunto - spiega l’Assessore alle Politiche sociali, Susi Centis -. Pur a fronte di costi maggiorati, sono state mantenute le tariffe di iscrizione del precedente anno e per garantire alle famiglie maggiori opportunità, l’Amministrazione ha sostenuto anche le offerte promosse da altre realtà e soggetti locali. Tracciando un bilancio, i Centri estivi 2020 sono stati un vero e proprio servizio socioeducativo in cui i bambini hanno potuto trascorrere del tempo divertendosi e crescendo insieme, rafforzando le relazioni sociali dopo un periodo in cui erano state necessariamente annullate”. Numeri alla mano, per quanto concerne i Centri estivi organizzati dall’Ente comunale, sono stati oltre 320 gli iscritti ai singoli moduli proposti.C’è da dire che le restrizioni del periodo hanno portato ad avanzare nuove proposte educative. Ad esempio, su iniziativa del Sindaco Antonio Di Bisceglie e sostenuta dall’Assessore Susi Centis, è stata introdotta una progettualità che ha preso via questa estate e che sarà sviluppata nel corso dei prossimi mesi. Nel dettaglio, per smorzare il rigore imposto dall’emergenza Covid-19 che non ha permesso ai bimbi di festeggiare tradizionalmente i compleanni, con il taglio della torta e tutto il resto, nelle scorse settimane sono stati consegnati i primi libri forniti dalla Biblioteca Ragazzi, secondo l’età di riferimento, ad ogni festeggiato, durante alcuni moduli dei Centri estivi. La consegna proseguirà per raggiungere i bimbi che quest’anno si sono visti limitati i festeggiamenti di compleanno.“Nonostante comunque tutte le misure di sicurezza attuate e l’organizzazione in piccoli gruppi che hanno limitato lo svolgimento di attività, i bambini hanno dimostrato entusiasmo e divertimento - aggiunge l’Assessore - adattandosi positivamente sia alla suddivisione che alle attività proposte. Rivolgo un doveroso ringraziamento a tutto il personale che, nonostante le criticità imposte dall’emergenza, è riuscito ad ottenere l’obiettivo indicato dall’Amministrazione comunale di dare supporto alle famiglie e di favorire un avvio alla normalità per i nostri bambini e ragazzi. Sono davvero contenta di potere affermare che è stato il tutto un bel successo”.Le strutture interessate dai Centri estivi 2020 sono state l’Asilo nido comunale Arcobaleno (0-3 anni, 25 posti a disposizione per modulo); Asilo nido Zipr L’abbraccio (0-6 anni, 25 posti); Centro estivo Fondazione Falcon Vial FabriciMorassutti (3-6 anni, 45 posti); Centri estivi comunali (3-14 anni, 140 posti); Campus Bozzoli (12-16 anni, 10 posti); Punto Blu piscina comunale (6-12 anni, 40 posti); Grest oratorio San Vito (6-14 anni, 100 posti); Centro estivo sportivo Tennis Club (6-12 anni, 70 posti); Estate in fattoria La volpe sotto ai gelsi (6-11 anni, 7 posti); Maple Academy (3-11 anni, 19 posti); Centro studi umanistici (6-14 anni, 14 posti).