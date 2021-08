Successo per il Centro estivo a Mereto di Tomba

Le sei settimane del Centro estivo comunale di Mereto di Tomba sono volte al termine. La malinconia tra bambini, famiglie e animatori per la fine di un’esperienza che ha unito e fatto crescere è palpabile.



Dal 21 giugno al 30 luglio, i 425 iscritti non hanno di certo conosciuto la noia: l’organizzazione, con la costante di preparatissimi e appassionati 25 animatori del Progetto Ragazzi si Cresce, tra i 16 e i 25 anni, ha proposto un’offerta invidiabile di contenuti, laboratori e collaborazioni a favore della crescita di tanti bambini. Parole d’ordine, dunque: scoprire, imparare e divertirsi.



La preziosa collaborazione con tantissime associazioni e volontari che hanno presentato laboratori di grande livello hanno reso ancora più qualificante il centro estivo, sottolineando l’importanza del lavoro di rete e di comunità anche nell’ambito dei servizi educativi rivolti ai più piccoli e alle famiglie. Le esperienze proposte, che hanno spaziato negli ambiti più diversi, hanno dato modo a bambini e ragazzi di riflettere su molti aspetti, vivendo un’estate all’insegna del divertimento e del gioco, senza però dimenticare il consolidamento di valori sani che costituiscono i nostri “cittadini del domani”.



Con tutti i gruppi si è parlato e sperimentato trasversalmente sui temi del rispetto dell’ambiente, della tutela della biodiversità, della sostenibilità ambientale ed ecologica. Non sono mancati viaggi nella cultura, nella storia e nel territorio, con escursioni nella lingua friulana (e non solo!), sopra delle ali di carta colorate e ricchissime delle letture più emozionanti. Spazio poi al movimento, con tante attività sportive, e alla creatività con diversi laboratori artistici.Merita una parentesi a sé, poi, quello che viene definito il “Progetto Medie”, che ha coinvolto i 25 partecipanti di prima, seconda e terza media in un percorso di sensibilizzazione verso tematiche che riguardano molto da vicino la società attuale, quale il rispetto e l’educazione alla diversità di genere, alle differenze e alla legalità.Visto l’entusiasmo e la partecipazione da parte dei ragazzi in questo percorso, il progetto che si è concretizzato in delle vere e proprie opere d’arte, è stato presentato pubblicamente all’aperto, nel rispetto delle normative anti COVID-19- giovedì 29 luglio, alle 19.00, presso gli spazi degli impianti sportivi di Mereto di Tomba- alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei referenti dell'ASP Moro e dell'Ambito di Codroipo, delle famiglie, dei rappresentanti degli esercizi commerciali coinvolti, delle associazioni che hanno collaborato nel corso di queste settimane.