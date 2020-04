Successo per l'iniziativa 'Sosteniamo Casarsa'

Primo bilancio positivo per #sosteniamocasarsa, l'iniziativa dell'Assessorato alle attività produttive della Città di Casarsa della Delizia che ha permesso di mappare le attività commerciali aperte in questa fase di emergenza coronavirus, riportando tutte le indicazioni utili alla cittadinanza per pianificare in sicurezza i propri acquisti di prima necessità.



Sono praticamente raddoppiate nello spazio di un weekend le attività inserite nel database, le quali hanno raggiunto quota 41 spaziando nei diversi generi commerciali, partendo dalle farmacie agli alimentari, alle edicole fino alla alle lavanderie e ai servizi tecnici solo per citarne alcuni (elenco in continuo aggiornamento collegandosi all'indirizzo bit.ly/sosteniamocasarsa).



"Grazie ai commercianti - ha commentato l'assessore Ilaria Peloi - che hanno inserito le proprie attività aiutandoci così a fornire questo prezioso servizio informativo alla cittadinanza. Solo facendo squadra come comunità riusciremo a superare questo momento difficile: ecco quindi l'invito ai cittadini stessi affinché scelgano per i propri acquisti i negozi di Casarsa e San Giovanni, sostenendo così la nostra economia comunale".



Il progetto si basa su un format di pronto utilizzo sul web denominato commerciantinrete (accessibile cliccando bit.ly/commerciantinrete), nel quale rispondendo a delle veloci domande i negozianti possono segnalare sede, orari e servizi della propria realtà, compresa la sempre più ricercata consegna a domicilio."Il database è aperto a tutti - ha concluso Peloi - sia per l'inserimento che per la consultazione: questa massima trasparenza ha portato dei giovani appassionati del mondo digitale ad aggiungere il proprio contributo e a realizzare, dopo aver scaricato i dati del portale del Comune, un ulteriore sito dedicato solo alle consegne a domicilio e denominato casarsadomicilio.it, le cui informazioni sono certificate essendo tratte dal modulo comunale".