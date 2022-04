Successo per la mostra ornitologica di Blessano

La ripresa di un territorio passa anche per una fiera. Quella di Blessano di Basiliano è stata organizzata dalla Pro loco di Antonino Dall'Oste per ospitare la 43^ mostra mercato ornitologica e la 23^ mostra cinofila, dopo che l'ultima edizione si era tenuta tre anni fa causa pandemia. A prendere parte alle premiazioni dei migliori allevatori sono stati, in rappresentanza del Consiglio regionale, il presidente Piero Mauro Zanin con Mariagrazia Santoro e Mauro Di Bert, che si sono affiancati al sindaco di Basiliano, Marco Del Negro, e al presidente dell'Associazione friulana sagre e fiere venatorie del Friuli Venezia Giulia, Walter Moretti.

Di ripartenza, sociale ed economica, ha detto il presidente Zanin: "Bressano oggi segna un primo passo verso la tranquillità quotidiana, fatta di buoni auspici, di una visione di un Friuli che come sempre non si fa abbattere dalle difficoltà ma si rimbocca le maniche e riparte, anche facendo festa. Quella dell'allevamento di animali da cortile e da affezione è una forte tradizione friulana, a cui non manca la trazione economica e turistica, visto che attraverso questa attività, veicolata con giornate come quella organizzata a Blessano, fanno conoscere in questo caso il Medio Friuli, ma non solo".

"Il sole, la tanta presenza di persone che hanno voglia di stare nuovamente assieme, il lavoro dei miei collaboratori: questi sono gli ingredienti che hanno reso speciale l'edizione 2022 della fiera di Blessano", ha detto il presidente Dall'Oste, che ha sottolineato come la socialità sia la missione della sua Pro Loco.

"La nostra terra friulana è innervata di comunità agrarie, noi siamo di fatto quasi tutti figli di agricoltori e allevatori di bestiame - ha aggiunto Zanin - ed è dentro la passione di persone come Walter Moretti e della sua associazione che c'è la storia della nostra terra, delle nostre tradizioni e delle nostre radici, perché senza di esse non saremmo più nessuno, soprattutto non saremmo più uomini liberi di saper scegliere".