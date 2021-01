Successo per la pet therapy con gli asini

L'incontro ravvicinato con gli asinelli per vivere con un po’ più di serenità questo periodo difficile rappresentato dall’emergenza coronavirus: una proposta, quella di Ortoattivo progetto de Laluna onlus di San Giovanni di Casarsa della Delizia, che ha visto durante il periodo natalizio diverse persone scegliere di donare ai propri cari delle ore insieme ai dolci Dalia, Iris e Marcellino, asini ospitati nella struttura sangiovannese. Una scelta che permetterà così, tramite delle gift card, a 52 bambine e bambini, con le loro famiglie in momenti dedicati e sicuri, di svolgere delle ore di pet therapy con l'educatrice Alice Spagnol, specializzata in onoterapia. Visto il successo, l’iniziativa delle card proseguirà anche nel resto dell’anno, aiutando al sostentamento degli animali e della struttura.



“Prima delle feste di Natale - ha raccontato il presidente de Laluna Francesco Osquino - abbiamo pensato di lanciare l'iniziativa delle gift card, puntando a un duplice obiettivo: offrire delle esperienze dedicate rispettose del distanziamento sociale per chi riceve la card e allo stesso tempo sostenere la nostra attività. L'esperimento è andato meglio delle previsioni iniziali, con 52 gift card donate e non solo a minori, visto che ci sono anche alcuni adulti desiderosi di fare questa esperienza. Crediamo molto nel progetto OrtoAttivo Pet, nato per favorire l’integrazione tra persone e per migliorare la qualità della vita attraverso interventi mirati allo sviluppo della relazione e della cura, attività all'aria aperta e percorsi di conoscenza e rispetto della natura e ci auguriamo che questa idea di regalo possa essere sempre più conosciuta e apprezzata dal pubblico. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il benessere psico-fisico globale della persona”.



Infatti oltre all’attività di pet therapy, il progetto Ortoattivo, sostenuto nel 2018 da Fondazione Friuli con il progetto "Coltivare l'autonomia" e nel 2019-20 dal Fondo Etico dell'AsFo, prevede anche la cura delle galline ovaiole, la coltivazione di colture biodinamiche e orti sinergici e la trasformazione di frutta e verdura in conserve e confetture con la partecipazione attiva degli abitanti della comunità Cjasaluna Paola Fabris. Nel progetto è previsto il coinvolgimento anche di persone esterne come ad esempio gli anziani del Centro Alzheimer di Casarsa, il gruppo delle signore del centro diurno di San Giovanni e gli alunni della scuole locali (per maggiori informazioni www.ortoattivo.it). Anche se, al momento (a causa delle restrizioni anti Covid-19), il coinvolgimento di esterni è stato sospeso.“Entrare in contatto con gli asinelli - spiega l'educatrice Alice Spagnol - permette di lavorare molto sulle proprie emozioni e sul rispetto dell'altro. Abbiamo fatto esperienza lo scorso anno anche di un percorso educativo con le scuole dell'infanzia, ottenendo splendidi risultati con i bambini che per un mese sono venuti in visita qui a Laluna e si sono occupati dei nostri asini. Questi percorsi hanno visto la partecipazione anche di un pubblico adulto, come ad esempio per l'attività di yoga con l'asinello. Durante il periodo di lockdown ad aprile abbiamo voluto proporre alle famiglie una video lettura tramite Youtube mostrando gli asinelli e in particolare il piccolo Marcellino che all'epoca era appena nato. Mentre nei mesi scorsi, quando era ancora permesso, sono state organizzate iniziative speciali dedicate ai bambini sempre in compagnia dei nostri asinelli, come la notte di Ferragosto e la festa di Halloween. Ci auguriamo che, passato questo periodo di restrizioni causate del Covid-19, le nostre iniziative in gruppo possano riprendere così da offrire nuovi spazi e contesti di sperimentazione e di socializzazione ai bambini e tra persone con fragilità e non, ma nel frattempo sarà possibile fare, grazie all'acquisto delle gift card, questi incontri singoli con gli asinelli in cui i bambini potranno accarezzarli, accudirli e conoscerli meglio”.Le gift card "Ortoattivo Pet" sono personalizzate, hanno una validità di un anno e danno diritto ad un'ora di attività con gli asinelli insieme ad una educatrice. Per regalare questa esperienza (al costo di 20 euro), è sufficiente telefonare al 371-3580453.