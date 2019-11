Successo per la serata solidale con il Rojava

Il giorno 4 novembre, nella sede del Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Cna di Tavagnacco, è stata organizzata una serata di solidarietà con il popolo curdo. Registi dell'iniziativa il CNA pensionati con la collaborazione dell’Anpi di Tavagnacco.

L'evento si è aperto con una relazione a cura di Federico Venturini, attivista-ricercatore esperto della questione curda, che ha analizzato la complicata situazione del medio oriente e nel nord est della Siria sotto attacco della Turchia. Oggetto della presentazione, quindi, il difficile quadro geo-politico attuale, con uno sguardo particolare alla storia e al progetto del popolo curdo, in grado di proporre un nuovo modello di società, basato su ecologia, femminismo, democrazia, senza la richiesta di uno stato indipendente.

A rendere unica la serata è stata anche la viva partecipazione da parte del pubblico, che ha contribuito al dibattito con profondo interesse, manifestando la propria vicinanza al popolo curdo con molta generosità. Obiettivo dell'iniziativa, conclusasi con una cena sociale, era infatti non solo quello di informare, ma anche quello di aiutare la popolazione curda attraverso una raccolta fondi, tramite la Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia. L’associazione senza scopo di lucro si pone lo scopo di organizzare iniziative per un supporto economico che raggiunga in sicurezza le famiglie bisognose.