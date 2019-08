Successo per lo 'Shopping sotto le stelle'

Si è conclusa con successo la manifestazione “Shopping sotto le stelle 2019”, quest’anno giunta alla 15^ edizione, organizzata dalla Proloco Fiume in Festa in collaborazione con il Comune di Fiume Veneto, l’Ascom, i commercianti, l’Avis, la parrocchia San Nicolò e le tante associazioni culturali, sociali e sportive che hanno partecipato alle serate dei mercoledì di luglio, organizzando eventi e dimostrazioni.



“Siamo molto soddisfatti - dichiarano Andrea Fantuz (referente Ascom e commerciante) e Germano Vicenzutto (macellaio) che nel lontano 2005, insieme, hanno dato inizio ‘Shopping Sotto le stelle’ - in termini di partecipazione da parte dei cittadini che hanno ‘invaso’ il centro di Fiume Veneto per l’occasione chiuso al traffico.



Quindici anni di soddisfazioni nel vedere la crescita di una ‘sfida’ partita nel 2005 e che anno dopo anno si è evoluta coinvolgendo, oltre che le attività economiche, le associazioni locali. Pur mantenendo la formula vincente dell'intrattenimento che l'ha caratterizzata fin dalla prima edizione, ogni anno si è cercato di proporre qualcosa di nuovo sia a livello ludico che enogastronomico. La novità di quest’anno è stato il palco posizionato accanto alla Chiesa, opportunità della quale ringraziamo don Davide, che ha contribuito al successo di pubblico dei due concerti e lo spettacolo di cabaret organizzato da AVIS.”



“Negli ultimi anni nuovi adempimenti burocratici – interviene Michele Cieol, assessore del comune di Fiume Veneto – hanno reso sempre più difficile organizzare eventi come ‘Shopping sotto le stelle’ che registra sulle 3.000 presenze a serata, lungo un’area lunga quasi un chilometro, con una piazza che quest’anno era piacevolmente gremita.



Siamo contenti del clima positivo di rinnovata partecipazione di commercianti, pubblici esercizi e associazioni, ma un ringraziamento particolare va ai volontari, circa una trentina solo per gli aspetti organizzativi e di sicurezza, che si sono adoperati a vario titolo per garantire lo svolgimento dell’evento senza intoppi.”



Archiviato il 2019, nelle prossime settimane già si ripartirà per organizzare l’edizione 2020.