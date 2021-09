Successo per Mare Nordest 2021

Si è concluso con successo con una prosepzione subacquea del Molo Audace “Mare Nordest” 2021, evento dedicato al mare la cui decima edizione, dal titolo “Il Mare che vorrei”, svoltasi in piazza dell’Unità d'Italia a Trieste, ha avuto come focus cultura ambientale e salvaguardia del mare. Nell’occasione è stata illustrata anche l’iniziativa aMare.fvg che vede in prima linea Comune di Trieste e Regione.

A chiudere in bellezza la manifestazione è stata stamattina la prospezione subacquea del Molo Audace con l'immersione di una trentina di sub e l'ultizzo di un drone per le riprese subacquee.

La manifestazione, che si propone come punto di riferimento delle attività per il mare, sul mare e del mare dell'intero Nordest giunta alla decima edizione, ha visto lo svolgimento di incontri, conferenze, presentazioni, mostre e momenti di intrattenimento e sport in grado di incontrare il gusto di un pubblico di tutte le età, a cominciare dagli studenti a cui si rivolgeva con particolare attenzione.

Ideato e organizzato da Mare Nordest S.S.D.a R.L., società sportiva locale che si batte per un mare più pulito, con il patrocinio del Comune di Trieste e della Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'evento da un decennio si pone infatti l’obiettivo di rappresentare un preciso punto di riferimento della cultura del mare e delle attività correlate, dal punto di vista economico, occupazionale, scientifico e turistico dell'intero Nord Est Adriatico unendo istituzioni, professionisti, ricercatori e soggetti che vantano un profondo legame con il Mare e trova in Trieste la sua sede naturale.

I general manager della società sportiva Mare Nordest, Roberto Bolelli ed Edoardo Nattelli, nel ricordare innanzitutto il grande lavoro da parte di tutto lo staff e rivolgendo quindi un sincero ringraziamento a Tiziana Tassan, Paolo Melis, Monica Rana e Manuela Rizzo, esprimono la loro soddisfazione per l'evento appena concluso e ringraziano sentitamente le istituzioni, i partner scientifici, i media partner e tutti gli organi di stampa e comunicazione, i relatori e tutti i collaboratori e i volontari intervenuti durante questi tre giorni intensi e ricchi di contenuti.

"Con questa decima edizione di Mare Nordest -hanno dichiarato - abbiamo voluto confermare il grande valore scientifico, storico e culturale alla base di tutte le nostre iniziative per rispondere alle esigenze di un pubblico e di una società civile sempre più consapevole ed esigente su temi come la cultura e la salvaguardia del mare". "Desideriamo altresì anticipare quelle esigenze, facendoci promotori di un cambiamento profondo e continuativo che miri alla salvaguardia fattiva dei nostri mari, ponendoci come precursori di una concezione di sostenibilità che valorizzi il potenziale attuale e futuro della nostra città come ad esempio lo scuttling sarebbe in grado di fare. Auspichiamo pertanto che questo progetto possa trovare una piena conferma nel futuro, insieme a tutte le altre nostre iniziative".

Il Festival ha preso il via con i saluti istituzionali del Presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga, dell'Assessore Regionale FVG alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, dell'Assessore Comunale a Città, territorio, urbanistica e ambiente, Luisa Polli, di Vincenzo Zoccano, Presidente della Fondazione Alia, del Comandante di vascello Fabio Poletto, Capo Reparto Operativo e Ambiente e del Comandante di fregata Riccardo Cozzani, Capo Servizio Demanio e Polizia della Guardia costiera Direzione marittima di Trieste.

La giornata inaugurale è stata caratterizzata da un interessante convegno sullo Scuttling, l'operazione di (auto)affondamento volontario e pilotato di naviglio dismesso dai ruoli civili e/o militari per la rivalorizzazione ambientale a cui sono intervenuti Paola Del Negro, direttore generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Paolo Ferraro, direttore dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee e, in collegamento telefonico, Alessandro Bozzano, Consigliere regionale della Liguria e già sindaco di Varazze.

Ferraro si è soffermato sugli aspetti positivi dell’affondamento volontario di un relitto, in inglese Scuttling. “E’ ormai dimostrato e acquisito – ha affermato - che se fatto in un luogo strategico selezionato è vantaggioso per il turismo subacqueo; favorisce il ripopolamento ittico; offre appiglio alle forme sessili (quali spugne, gorgonie, ecc.) proponendo quindi nuovi e suggestivi scenari per la subacquea ricreativa. Effettuato su fondi sabbiosi ostacola la pesca a strascico in zone dove sarebbe vietata, che ha il maggiore impatto sugli stock ittici, creando attorno alle strutture vere e proprie oasi biologiche, quindi ostacola la pesca illegale".

Il sottosegretario alla transizione ecologica Vannia Gava in un proprio messaggio ha rimarcato l'importanza di affrontare il tema dell'affondamento delle navi per creare reef naturali e farli diventare metà di turismo subacqueo. "Questa pratica - dichiara Gava - si sta diffondendo negli altri stati europei e non. Bisogna riprendere in mano il testo della proposta di legge del 2010 sull'affondamento delle navi e attualizzarlo. Tale proposta fu elaborata infatti con la Commissione difesa anche in vista della dismissione di 40 unità navali della Marina militare che, opportunamente bonificate, avrebbero potuto confluire in piano per l'affondamento con la finalità di farne ripopolamento ittico e richiamo turistico. Un'idea - ha concluso il sottosegretario - che porterò avanti".

La giornata inaugurale è proseguita con la presentazione di aMare.fvg che, da progetto pilota regionale, è assurto al ruolo di realtà per nove Comuni del litorale della regione Friuli Venezia Giulia, contribuendo a lanciare un ulteriore, importante messaggio di attenzione verso il mondo marino.

La seconda giornata, che ha posto il mare "ai raggi X", è stata dedicata agli approfondimenti scientifici, con una conferenza sulla misurazione dei cambiamenti climatici attraverso lo studio delle stelle marine Ctenodiscus crispatus. Nell'ambito di una recente ricerca multidisciplinare condotta dal gruppo scientifico del fisico Pierre Thibault dell'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Fisica, in questi minuscoli echinodermi presenti nel mare di Norvegia sono state infatti rinvenute delle "spie" sugli effetti del surriscaldamento globale che – per la prima volta - sono stati osservati grazie al potente microscopio sincrotrone Elettra.

"125 anni fa - ha spiegato lo studioso nel suo intervento - venivano pubblicate due scoperte scientifiche di grande importanza. Dalla Germania, Wilhelm Roentgen presentava al mondo la sua scoperta dei raggi X e dalla Svezia, Svante Arrhenius, i suoi calcoli meticolosi che dimostravano l'effetto del gas CO2 sul riscaldamento della Terra. Oggi, i raggi X fanno parte dei metodi di indagine utilizzati per studiare l'effetto dei cambiamenti climatici. Piccole stelle marine sono state sottoposte allo sguardo penetrante dei raggi X e forse avranno segreti da rivelare".

E' stato quindi illustrato da Michele Lotta, studente laureando in scienze politiche e Juliana Moura De Oliveira, studentessa magistrale in scienze politiche alla presenza del professor Salvatore Dore, manager del ContaminationLab dell'Università di Trieste - il progetto Sea Side, realizzato da un gruppo di otto studenti dell'Università di Trieste che, nell'ambito dell'organizzazione internazionale Enactus, sta sviluppando una proposta di imprenditorialità giovanile a scopi sociali e ambientali allo scopo di creare un network di pescatori, istituzioni pubbliche e consumatori per implementare le attività di pulizia e sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento marino.

E' seguita la presentazione - a cura di Silvio Maranzana, direttore di Nord Adriatico Magazine, presente con i redattori Francesco Cardella e Giulia Stibiel - della pubblicazione Nord Adriatico Magazine, periodico trimestrale di attualità, economia e storia del porto e del golfo di Trieste e Monfalcone incentrata sul mare e su tutto quanto a esso collegato: turismo, cultura, sport, scienza e ambiente, servizi e imprenditorialità. Un progetto, giunto al suo secondo anno di vita, nato per raccontare e accompagnare quello che da qualche tempo è tornato ad essere l’elemento vitale di queste terre: l’acqua. Il porto in fase di grande rilancio ha trainato il mare e Trieste da città sul mare è tornata a essere città di mare come forse non accadeva da cent’anni a questa parte.

Sono stati quindi ripercorsi "Dieci anni di Mare Nordest" e, con un intervento del saggista Enrico Halupca, autore del libro “Il Trieste” (ItaloSvevo-Accademia degli Incolti), moderato dal giornalista Romano Barluzzi, recentemente insignito del Tridente d'Oro, è stato poi celebrato il 61° anniversario della discesa del Batiscafo Trieste sul fondo della Fossa delle Marianne, a 10.917 metri.

Al Batiscafo Treiste e alla sua realizzazione è stata dedicata la mostra fotografica allestita in collaborazione con l'industria siderurgica Acciai Speciali Terni - dove nei primi anni Cinquanta venne realizzata la cabina sferica del Batiscafo - presentata dal giornalista Francesco Cardella e dal critico d’arte Marianna Accerboni e che documenta la creazione dello straordinario manufatto, frutto dell’ingegneria navale e dell’eccellenza siderurgica nazionale.

A rimarcare l’importanza della sensibilizzazione sull’inquinamento marino è stato l'intervento della biologa marina dell'Ogs, Marina Cabrini, che ha svolto una presentazione sui rifiuti in mare e in particolare sulle plastiche e sulla loro drammatica presenza in mare. C'è infatti un dato allarmante: dal 2016 a oggi la media di rifiuti raccolti in mare nel corso della pulizia dei fondali svolta da Mare Nordest è stata di oltre 800 kg. a edizione, con un continuo aumento della percentuale di plastica.

Non è mancato nemmeno quest'anno un focus sullo sport, con la partecipata presentazione della Pallamano Trieste presieduta da Alessandra Orlich e degli atleti under 15 e 17 laureatisi recentemente Campioni d’Italia, alla presenza del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, a cura del cantante e imitatore Flavio Furian e del noto musicista Maxino con cui forma una coppia comica impareggiabile, ammirata dal vivo e in televisione, che hanno dato poi vita a un applauditissimo intrattenimento cabarettistico-musicale.

E oggi, a conclusione dei lavori, in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, ASI Sub e i volontari di diverse associazioni e circoli subacquei, è stata eseguita una prospezione subacquea dell’area prospiciente il Molo Audace di Trieste, al fine di consentire la rilevazione e l'aggiornamento della situazione esistente con un intento di carattere didattico e sportivo. L’attività e “La Storia del Molo Audace” erano state precedentemente presentate nel corso di un simposio da Enrico Torlo, del presidente CST Circolo Sommozzatori Trieste e dal geologo Paolo Marsich del CST Circolo Sommozzatori Trieste.

Come ulteriore messaggio di attenzione verso il mondo marino, sabato 18 settembre alle 10 nello spazio acqueo prospiciente la Società nautica e di pesca sportiva Sacheta, è prevista, a corollario e completamento della manifestazione l'ormai tradizionale "Pulizia dei Fondali" con la realizzazione della VI edizione dell’Operazione “Clean Water”, coordinate dal Clean Water Project Manager Paolo Melis e affiancata da dimostrazioni di salvataggio in mare con l'ausilio di unità cinofile dei Cani Salvataggio Trieste.