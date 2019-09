Successo per Puliamo il Mondo a Fiume Veneto

Sono stati oltre 110 gli aderenti a “Puliamo il Mondo”, iniziativa organizzata dal Comune di Fiume Veneto e #Legambiente, in collaborazione con Ambiente Servizi spa e gli Alpini della sezione di Fiume Veneto nella mattinata di domenica 22 settembre.



Coordinati dall’assessore all’ambiente Maurizio Ramponi, i volontari, suddivisi in gruppi secondo itinerari e zone prestabiliti e dotati di guanti, pettorina e sacchi, si sono dedicati alla pulizia e raccolta di rifiuti abbandonati su strade, fossati, prati e marciapiedi, del capoluogo e delle frazioni.



Sono stati raccolti circa 30 sacchi di rifiuti, suddivisi tra carta, plastica e lattine, vetro e secco non riciclabile, sono stati recuperati da terra molti mozziconi di sigaretta nonostante nei pressi fossero presenti cestini dotati di posacenere.



Tra i rifiuti più strani degli ombrelloni e una sacca con catetere per le urine, ritrovamenti che denotano la profonda inciviltà di chi li ha abbandonati.



Crediamo che iniziative come “Puliamo il mondo” siano molto importanti sia dal punto di vista del risultato della giornata, che della diffusione della cultura civica. Per questo siamo molto contenti che, accanto ai singoli volontari, agli assessori e consiglieri comunali, le diverse le associazioni che si sono organizzate in gruppo come la Pallacanestro Libertas Fiume Veneto, la Banca del Tempo La Meridiana, i volontari della Riserva di Caccia, i volontari del verde di Fiume Veneto, abbiano partecipato con molto entusiasmo anche 40 bambini e ragazzi.