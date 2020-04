Sul Web gli appuntamenti della Settimana Santa in Friuli Venezia Giulia

Quella che ci apprestiamo a celebrare sarà una Settimana Santa decisamente diversa dal solito, speriamo unica nel senso stretto del termine e straordinaria, oltre che per l'eccezionalità anche per il modo con cui gli italiani si prepareranno a viverla in attesa della Pasqua.

Un periodo per i cattolici molto intenso, dopo la Quaresima che quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria del Coronavirus, si è trascorsa in quarantena, in isolamento, lontano dai luoghi di culto e con una sospensione irreale delle ritualità. Il Coronavirus ha tolto, come lo stesso premier Giuseppe Conte ha più volte sottolineato, la possibilità di partecipare alla santa messa e persino di celebrare i funerali delle vittime. Per non parlare di cerimonie di gioia, celebrazioni della vita, come battesimi e matrimoni! Fondamentale, come in molti altri ambiti di questi tempi per dare sostegno e conforto ai fedeli in questo periodo difficile e doloroso, l'uso della tecnologia, che ha permesso di celebrare la messa e trasmetterla on line.



Vediamo nel dettaglio come si svolgerà nelle diocesi di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste

A Udine - Le celebrazioni dell’Arcivescovo saranno trasmesse, come in tutta questa Quaresima, da Radio Spazio e Telefriuli; quelle del Papa da TV 2000. Esse vanno privilegiate rispetto alle eventuali trasmissioni in streaming dalle parrocchie per aiutare i cristiani e le famiglie a vivere la comunione con il Vescovo e la Chiesa diocesana e con il Papa e la Chiesa universale

A Pordenone - Vedi il pdf allegato

A Gorizia - Attraverso la pagina facebook dell’Arcidiocesi ed il canale YouTube Chiesadigorizia la possibilità di vivere nel modo più intenso possibile questo periodo

A Trieste: La celebrazione verrà trasmessa da Tele 4, da Radio Nuova Trieste e da Radio Rai alle ore 10.30. Nella celebrazione nella chiesa parrocchiale si userà la terza forma del Messale Romano. https://www.diocesi.trieste.it/2020/04/01/disposizioni-per-le-celebrazioni-della-settimana-santa/