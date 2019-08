Sulla rotta delle mete da sogno

Per molti viaggiare è l’hobby per eccellenza. Visitare posti nuovi, fare scoperte, ammirare tramonti memorabili sono tra le esperienze che più possono restare nel cuore.

Si fanno acquisti di souvenir di ogni tipo nella speranza di poter prolungarne il ricordo una volta a casa, ma tenere poi in ordine tutti gli oggetti spesso diventa un problema e di qualcosa di bello e piacevole troppe volte non rimane altro che un’accozzaglia polverosa. Un modo divertente ed elegante invece c’è!



Provate a immaginare quell’angolo informe dell’ingresso rivestito da una carta da parati raffigurante la mappa del mondo. In commercio ne esistono di vari stili e colori, trovare quella che si armonizzi con il contesto è fondamentale. Immaginate di poterci applicare delle puntine nei posti visitati ed altre, diverse, in quelli dove si sogna di andare. Lì vicino, ordinata, una libreria poco profonda o delle mensoline da quadro dove riporre i souvenir, il quaderno di viaggio e le foto preferite. Si potrebbe pensare di collocare, vicino allo svuota tasche per le chiavi, un salvadanaio, dove riporre le monetine col fine di accumulare nel tempo un bel gruzzoletto da utilizzare per il viaggio successivo.



Uscire e ritornare a casa diventerà più emozionante, permetterà di volare con il pensiero sulla meta dove l’occhio si è posato, prendere le chiavi dallo svuota tasche ci farà ricordare di riporre gli spiccioli; diventare degli assi in geografia sarà una passeggiata!