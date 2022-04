Sulle foreste gioco di squadra

Le aziende del comparto legno arredo sono nella nostra regione una realtà economica molto importante. Abbiamo chiesto a Carlo Piemonte, presidente di Legno servizi e direttore del Cluster legno arredo, quali siano le scelte da fare per andare incontro alle loro necessità. “Le aziende dell’arredamento – ci ha spiegato Piemonte – usano legnami che a livello nazionale o regionale non sono tipici. Le nostre foreste le cui dinamiche si declinano nell’ordine dei 30- 50 anni, sono l’eredità di una selvicoltura di tradizione austroungarica basata sull’abete rosso, adatto soprattutto alla filiera dei materiali costruttivi per la casa, pure molto importante. Questo tipo di legno serve all’arredamento soltanto per usi limitati. Altro discorso è come si possa valorizzare di più le nostre foreste. La valorizzazione del bosco con un taglio sostenibile è indispensabile e produce molti effetti positivi. Secondo un’analisi del Pefc (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) una foresta giovane assorbe il 27% in più di anidride carbonica e spiega quanto sia importante sfruttare questa risorsa, senza dimenticare che i boschi vecchi sono molto più deboli”.



“Le imprese boschive - ricorda l’interlocutore - hanno investito sulla meccanizzazione grazie al sostegno del Psr. Ora stanno realizzando percorsi come “Boschi sicuri” o la certificazione aggregata in gruppo per essere più reattivi e in grado di portare sul mercato legname adatto alle industrie. Il principio cardine è quello dell’utilizzo a cascata: si usano le parti di tronco nelle catene a più alto valore aggiunto per poi destinare gli scarti residuali all’uso come biomassa. Se un’azienda può contare su una buona rete di strade forestali e ha un’adeguata meccanizzazione non raccoglie legno per poi bruciarlo. Le aziende già ragionano così, ma anche la nostra Regione, con la legge ‘Sviluppo impresa’ ha compiuto passi avanti mettendo a sistema il dialogo tra imprese boschive, segherie di prossimità e il resto degli operatori. La capacità di dialogo si è notevolmente rafforzata e così la consapevolezza che solo facendo sistema si riesce ad affrontare le sfide attuali. E’ un modo di lavorare necessario per crescere pur con ruoli diversi rispetto ai nostri vicini. Il mercato dell’arredo sloveno o austriaco non possono competere con il nostro, ma quei Paesi hanno un’industria del legno molto forte. Come settore bosco e legno del Fvg, per favorire le segherie di prossimità e un’operatività sempre migliore delle imprese boschive, non possiamo che strutturarci meglio a partire da una rete di strade forestali. Ora usiamo solo il 30% della ricrescita; significa che ogni anno abbiamo 800 mila metri cubi in più di bosco. Se gestiamo bene questa risorsa non potremo che trarre benefici”.Nel caso delle imprese regionali impegnate nel settore del legno arredo si parla di 2.200 aziende, con un valore totale della produzione di circa 4 miliardi di euro e un export del 50%. “E’ bene sottolineare le proporzioni - spiega Piemonte -: 4 miliardi di fatturato sono molto a livello italiano e un pilastro a livello regionale. Nel caso delle imprese del settore bosco legno, invece, sono importantissime nonostante i numeri più limitati, perché lavorano nelle aree montane formando un sistema di gestione del territorio che garantisce lavoro a oltre un migliaio di famiglie”. Ci siamo chiesti se il fatto che la materia prima regionale serva a poco alla filiera nostrana del legno arredo, si possa immaginare una modifica delle coltivazioni.“In Fvg abbiamo importanti produttori di pannelli con i quali è stata avviata la collaborazione per la fornitura di materia prima. Nel pannello quindi o nelle cartiere il nostro legno c’è e sta crescendo. Se poi cerchiamo le nicchie potrei ricordare il magnifico legno di risonanza prodotto a Malborghetto, usato per costruire strumenti ad alto valore aggiunto, ma parliamo ovviamente di quantitativi molto limitati e lo stesso vale per l’arredo tipico da montagna che usa le foreste locali. Il 9 febbraio 2022 è stata pubblicata la Strategia forestale nazionale che indica nuovi pilastri, come l’importanza della gestione responsabile e attiva delle foreste, oltre all’importanza del ruolo ecosistemico del bosco per l’assorbimento dell’anidride carbonica, del dissesto idrogeologico, della valorizzazione in chiave turistica. Dunque serve una gestione attiva dei nostri boschi, assunto tanto più vero per una regione come la nostra che ormai ha oltre un terzo della propria superficie boschiva certificata e conta su un sistema di filiera sempre più evoluto e considerato un modello che però dobbiamo continuare a migliorare”.