Sulle passerelle si spengono i riflettori

La seconda fase dell’epidemia ha messo ulteriormente in difficoltà l’intero settore della moda.

Secondo le elaborazioni del Centro studi della Camera di commercio Pordenone-Udine su dati Infocamere, in regione si contano 2.500 aziende al dettaglio di abbigliamento e calzature e quasi 6.000 addetti, cui si aggiungono 700 imprese e oltre 2.700 addetti nel manifatturiero della filiera.

“La situazione è pesante per tutti – sottolineano Popolizio e Tollon –. Mancano i clienti stranieri, il clima è di incertezza e negatività, lo shopping è pesantemente penalizzato. E non sono previsti aiuti per noi che, comunque, possiamo tenere aperte le attività. Parliamo tra l’altro di aziende che fanno ordini con un anticipo di 6-9 mesi e che si ritrovano i negozi pieni di merce che si fatica a vendere. L’intervento più urgente per il nostro settore è il credito d’imposta sul magazzino, nella misura del 30%, da applicarsi sull’eccedenza delle rimanenze finali del 2020 rispetto alla media del triennio precedente".