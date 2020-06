Sulle tracce della Grande Guerra: appostamenti sui monti Faeit e Campeon

Escursione storica sulle tracce della Grande Guerra, domenica 14 giugno, presso gli appostamenti d'artiglieria risalenti al Primo Anteguerra dei Monti Campeon e Faeit, in Comune di Montenars.



Rispetto alle precedenti escursioni già effettuate in tali località, sarà aggiunta la visita a due interessanti epigrafi segnalate/ritrovate negli ultimi tempi da parte dei volontari e degli amministratori del Comune di Montenars, cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori non solo per la segnalazione, ma anche per il lavoro che hanno condotto circa la ripulitura e quindi la valorizzazione (anche in termini di fruibilità) dei siti che saranno visitati (più "comodamente" rispetto alle precedenti volte).



Per quanto concerne le attenzioni anti-Covid, rimane fermo quanto già comunicato in precedenza e molto ben attuato durante la gita svolta il 2 giugno, fra cui in particolare: portare mascherina da indossare all'occorrenza e comunque non durante la camminata, mantenere il distanziamento di almeno due metri, obbligo di prenotazione (via mail, whuzzup, e telefono per info al mio numero 347 3059719) e di consegna alla partenza del modulo allegato compilato.



In allegato il modulo per l'iscrizione