Superare la povertà educativa e l'isolamento sociale dei giovani

Si chiama Get Out e già nel nome si racchiude il fine ultimo del progetto: “tirare fuori”, “far uscire” in questo caso giovani dall’isolamento sociale che i due anni di pandemia hanno visto isolati sempre di più.

L’iniziativa è nata dal lavoro di un gruppo di associazioni del Friuli Venezia Giulia, Time for Africa, Mondo 2000 OdV, Kallipolis Aps Trieste, ASPIC Counseling e Cultura, APS sede Fvg e La Perla Odv Udine e si rivolge ai giovani di tutta la regione di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, una delle fasce d’età che ha più risentito dell’isolamento durante e dopo il Covid.

Anche il volontariato giovanile durante la pandemia non ne è uscito indenne avendo subito un forte rallentamento soprattutto a causa della sospensione di numerose attività organizzate dagli istituti scolastici tra cui anche i percorsi di alternanza scuola-volontariato. A oggi la situazione d’emergenza sembra essere contenuta rispetto ai due anni appena trascorsi ma i dubbi e le incertezze verso il ritorno a una vita normale senza misure precauzionali sono ancora molti.

Time for Africa, assieme ai suoi partner, ha ideato dunque il progetto Get Out che ruota attorno alla cultura a 360. L’obiettivo è far tornare i giovani alla vita culturale in tutti quei luoghi pubblici di aggregazione che erano soliti frequentare, dalle biblioteche di quartiere ai teatri, dalle scuole alle palestre, dai musei e luoghi storici. In questa fase Time for Africa sta lavorando alla creazione di una mappa dei bisogni che tracci le reali esigenze e gli interesse dei giovani della regione e sta formando alcuni volontari che si chiameranno “sentinelle” e che saranno dei veri e propri punti di riferimento per tutti coloro che desiderano partecipare ai percorsi e alle attività.

Alcune attività di volontariato sono già in fase di progettazione e partiranno a luglio di quest’anno, tra cui anche una prima sperimentazione dell’adozione culturale. Questa pratica, ancora poco attiva nella nostra regione, è nata per supportare i giovani che vivono in condizioni di fragilità economica. Famiglie selezionate o singoli cittadini si offrono per “adottare” un giovane ragazzo o ragazza e impegnarsi con lui/lei a frequentare i luoghi della cultura (cinema, teatri) supportandone i costi.

Altri percorsi sono in fase di definizione e verranno attivati anche con il supporto di associazioni o centri estivi che sono invitati ad aderire al progetto “Get Out”. Time for Africa e Mondo 2000 OdV hanno messo a disposizione un bonus di € 800,00 per ogni singola associazione o centro estivo - per un totale di n°5 realtà - che desideri aderire all’iniziativa proponendosi di ideare e attivare all’interno della propria struttura un percorso culturale di volontariato in partenza tra luglio e agosto. Per mandare la propria richiesta di partecipazione al progetto è necessario inviare una e-mail entro venerdì 24 giugno a mondo2000@uwcad.it e info@timeforafrica.it allegando una presentazione del percorso che si intende realizzare e una breve descrizione della propria società.