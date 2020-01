SuperEnalotto, a Martignacco Jackpot mancato per un numero

A Martignacco, in provincia di Udine, un fortunato giocatore del SuperEnalotto ha sfiorato il colpo nell'estrazione di martedì 31 dicembre, giocata nel punto di vendita "La Zebretta" di via 25 aprile 4, vincendo 28mila euro. Per un solo numero, quindi, non è stato centrato il Jackpot, che nel frattempo ha raggiunto i 54,6 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Friuli Venezia Giulia, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro.