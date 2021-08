SuperEnalotto, a Pradamano vinti 50mila euro

La dea bendata bacia ancora una volta il Friuli Venezia Giulia che torna protagonista grazie al SuperEnalotto. Nel concorso del 28 agosto, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un Cinque del valore di 50.770,11 euro.

La giocata è stata convalidata presso l'edicola di via Nazionale 108 a Pradamano, in provincia di Udine. Intanto il Jackpot continua a salire tanto da toccare i 74,4 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il "6" manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro.