SuperEnalotto, a Ronchi un '5' da 93mila euro

SuperEnalotto ancora a segno in Friuli Venezia Giulia: sabato a Ronchi dei Legionari è stato centrato un '5' da 93.102,79 euro, il premio più alto di giornata. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nel Nuovo Bar Sport di via Redipuglia 1.

Il '6' è stato solo sfiorato e dunque la caccia al Jackpot riprenderà, con in palio un premio da 53,9 milioni di euro. L'ultimo '6' è stato centrato il 28 gennaio, con 67 milioni di euro finiti ad Arcola (La Spezia), mentre in Fvg non si vede dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, vinsero oltre 53 milioni di euro.