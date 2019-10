Il SuperEnalotto ha fatto tappa in Fvg: nel concorso di ieri sera un giocatore di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, ha centrato un "5" da 89.495,07 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al "Nuovo Bar Sport" di via Redipuglia 1.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 23,4 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Friuli Venezia Giulia il 6 non si vede dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, vinsero oltre 53 milioni di euro.