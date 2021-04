SuperEnalotto, a Roveredo un cinque da 25mila euro

Il Friuli Venezia Giulia sorride ancora grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 13 aprile, infatti, un giocatore ha centrato un 'cinque' del valore di 25.850,51 euro. La giocata è stata convalidata presso l’esercizio di via XX settembre 31 a Roveredo in Piano. Intanto il Jackpot continua a salire tanto da toccare i 137,7 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Friuli Venezia Giulia il 'sei' manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro.