SuperEnalotto, Jackpot sfiorato a Trieste

A Trieste, un fortunato giocatore del SuperEnalotto ha sfiorato il colpo nell'estrazione di sabato 28 dicembre. Nella rivendita tabacchi di via Revoltella 87, infatti, è stato centrato un “5” da 18mila euro. Per un solo numero, quindi, non è stato centrato il Jackpot, che nel frattempo ha raggiunto i 53,2 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L'ultimo "6", ricorda Agipronews, risale allo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma. Un mese prima, il 13 agosto 2019, si era verificata la vincita più grande della storia del gioco: i 209,1 milioni centrati a Lodi.