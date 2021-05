Superiori, a San Daniele e Tolmezzo ok al turno unico

Continua il lavoro del Tavolo di coordinamento dei trasporti scolastici della Prefettura di Udine che, come da indicazioni del Governo e della Regione, monitora la situazione e l'occupazione dei mezzi a disposizione degli studenti delle scuole superiori, per garantire la didattica in presenza almeno al 70% dei ragazzi che frequentano le secondarie di secondo grado.

Alla luce degli approfondimenti delle ultime settimane, sono emerse due importanti novità per i poli scolastici di San Daniele e Tolmezzo.

I plessi dei due centri, infatti, erano stati inseriti tra quelli – con Udine, Codroipo, Cividale, San Pietro al Natisone e Gemona - per i quali era previsto il ‘doppio turno’, ovvero l’ingresso scaglionato alle 8 e alle 10 e le uscite diversificate alle 13 e alle 15.

Ma il monitoraggio ha permesso di ritornare alla campanella unica, come già avviene, lo ricordiamo, a Cervignano, Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Latisana – Lignano e Tarvisio.

Il Prefetto Massimo Marchesiello ha quindi provveduto a modificare il piano, inserendo anche le scuole sandanielesi e del Tolmezzino tra quelle che potranno tornare al turno unico.