Supersconti per ristrutturare

Tutti a caccia dell’Ecobonus al 110% per sistemare casa. Quali sono, però, le condizioni per ottenere la ghiotta detrazione? A fornire utili informazioni è lo Sportello energia della Regione Fvg, che ha ricevuto molte richieste di informazioni da parte dei cittadini, non appena l’ipotesi Ecobonus al 110% ha cominciato a circolare. Innanzitutto a essere interessate sono le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali – spiega Irene Cosano, responsabile dello sportello -. Bisogna fare attenzione però a quali interventi si vogliono realizzare, perché tra quelli previsti dall’Ecobonus non tutti danno diritto all’aliquota maggiorata. Alcuni infatti, che possiamo considerare “principali” danno diritto alla detrazione maggiorata; altri invece sono considerati “secondari” e devono essere realizzati congiuntamente a quelli principali per poter ottenere il 110%”.

I principali sono l’isolamento termico delle superfici e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sia per condomini che per abitazioni unifamiliari. Per ccedere all’aliquota del 110%, gli interventi devono portare nel loro complesso al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Quest’ultimo requisito sarà dimostrabile con l’attestato di prestazione energetica pre e post intervento.

“Riguardo l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (pareti, pavimento, copertura) dev’essere effettuato in un’area maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione si applica su una spesa di 60.000 euro, cifra da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi. La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sia per condomini che per abitazioni singole deve avvenire con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La spesa detraibile non supera i 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”.

E per quanto riguarda gli interventi secondari?

“Sono quelli non citati nell’elenco precedente ma previsti dall’Ecobonus con l’aliquota ordinaria: sostituzione delle finestre; sostituzione impianto di climatizzazione con apparecchi a biomassa; installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; acquisto e posa in opera di schermature solari; dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti”.

Agli interventi “principali” riportati sopra, il decreto aggiunge anche gli interventi antisismici (Sismabonus) effettuati su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, su parti comuni e anche nel caso di acquisto di abitazioni antisismiche. Anche per questa tipologia di iniziativa l’aliquota della detrazione spettante è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali. Rimangono tuttavia esclusi gli edifici ricandenti nella zona sismica 4.