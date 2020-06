Tagliamento, i paletti per evitare di far danni

Qualsiasi intervento sul Tagliamento richiede l'adozione di una serie preliminare di azioni. E' il parere di Sandro Cargnelutti, presidente Legambiente che fortinisce in tal senso alcune indicazioni.

“Come associazione ci siamo chiesti quali potrebbero essere le iniziative che possano migliorare sia lo stato ecologico che la sicurezza idraulica oltre a quanto già programmato e parzialmente eseguito nella Bassa. Consapevoli della complessità dei problemi alle diverse scale, abbiamo individuato comunque alcune azioni utili che ci permettiamo di segnalare e suggerire. Servono prima di tutto l’analisi del trasporto solido e redazione del Piano di gestione dei sedimenti sull’intera asta (per agire in base ad un bilancio, a delle effettive disponibilità e obiettivi e non solo in base alle richieste corporative); il piano deve assicurare la sicurezza idraulica ed evitare che la rimozione dei sedimenti, con la distruzione di habitat, alteri l’assetto delle biocenosi lacustri. Analoghe considerazioni valgono per i settori fluviali immediatamente coinvolti dal flusso e dal deposito di materiale defluito da monte”. “Sono anche necessarie - prosegue Cargnelutti - analisi delle aree di laminazione naturali dell’onda di piena dentro e fuori alveo (piana allagabile) per capire se ulteriori interventi saranno necessari e impedire di conseguenza nuove urbanizzazioni in aree di pertinenza fluviale; analisi e gestione unitaria della vegetazione ripariale stante l’importanza ecologica, idraulica e di protezione che la stessa esercita e le strette connessioni con le dinamiche del fiume; rinaturazione del lago di Cavazzo e deflusso ecologico



a valle della presa di Ospedaletto; pianificazione degli interventi a livello di bacino rispetto ai diversi usi dell’acqua al fine di ridurre l’impronta idrica, migliorare la qualità dei suoli, la gestione del reticolo idrico secondario e la tutela delle falde artesiane; l’attuazione di quanto previsto dalla direttive acque e alluvioni, comprensivo di un censimento dei manufatti e delle strutture costruite in alveo, individuando le opere che dovrebbero essere rimosse perché inutili (diga di Caprizzi o dannose o esposte a pericolo, degli interventi programmati dai vari enti, al fine di una gestione integrata del corso d’acqua (difesa dalle alluvioni e miglioramento della qualità delle acque anche al fine della tutela della biodiversità); utilizzare l’attività di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del Piano paesaggistico regionale quale occasione per ripensare alle trasformazioni territoriali fin qui attuate e per riprogettare un nuovo rapporto tra l’attività umana e il fiume”.Per quanto concerne l’ipotesi di una candidatura tra i siti ricosnociutio dall’Unesco, Legambiente aderisce alla proposta di dare uno status speciale di protezione a questo importante ecosistema e corridoio ecologico.