Tagliamento verso la candidatura a Riserva della biosfera

Nel prossimo Consiglio comunale, a San Vito al Tagliamento, approderà il punto relativo alla manifestazione di interesse non vincolante del Comune al percorso di candidatura per il riconoscimento a “Riserva della biosfera” nell’ambito del programma Unesco Man & Biosphere (MAB) dei territori connessi al corso del fiume Tagliamento.



Le Riserve della biosfera nascono per promuovere l’interazione tra l’uomo ed il proprio ambiente e sono “aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini nelle quali, attraverso un’appropriata gestione del territorio, si coniugano la conservazione dell’ecosistema e della sua biodiversità con l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali”. In FVG ne esistono già due: Miramare e costa triestina; Alpi Giulie italiane.



L’iter portato avanti dalla Regione FVG, iniziato con l’Assessora regionale Sara Vito e proseguito nel 2017 e poi modificato, vede uno specifico ruolo dei Comuni - una quarantina quelli coinvolti, dalla sorgente alla foce, anche veneti - interessati nel percorso di candidatura. I Consigli comunali devono quindi manifestare, con una pre-adesione non vincolante, il proprio interesse ad essere inclusi nell’iter entro la primavera del 2021. L’adesione definitiva con la firma dei sindaci sul dossier avverrà indicativamente entro luglio 2022. San Vito al Tagliamento è dunque parte attiva fin dall’inizio del percorso. Il cronoprogramma stilato dall’Ente regionale prevede che la consegna del dossier di candidatura avvenga per settembre del 2022, mentre per l’esito si dovrà attendere maggio dell’anno successivo.



A San Vito già il Consiglio comunale la scorsa estate ha approvato un ordine del giorno ad oggetto “” per ribadire che le istituzioni competenti siano coinvolte nella maggior tutela possibile del fiume Tagliamento. Il Sindaco Antonio Di Bisceglie ha quindi confermato parallelamente un’altra partita sul tema della tutela ambientale da parte dell’Ente comunale. “Nell’agosto del 2020 è stato avviato il progetto per dare vita al Parco intercomunale del Tagliamento. Una iniziativa ambiziosa e importante per dare slancio a un ambito tra i più significativi non solo del territorio friulano ma nazionale, così da valorizzarlo e al contempo salvaguardarlo per le generazioni future”. Il progetto ha preso vita grazie a un finanziamento di 50 mila euro riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia-Giulia e assegnato all’UTI Tagliamento in base alla proposta-richiesta fatta. Quest’ultimo ente ha affidato poi alla società For-Nature di Udine l’incarico di stilare una bozza progettuale in cui vengono definiti i contorni dell’iniziativa e i costi per poter dare corpo e sostanza al Parco intercomunale del Tagliamento.Nei mesi successivi si è proceduto alla progettazione generale (secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 42 del 1996) che abbracci i diversi Comuni UTI e non, rivieraschi e non del Friuli occidentale, coinvolgendo nella sua redazione gli stessi Enti comunali e i diversi portatori d’interesse. Il parco servirà anche a mettere a sistema, integrare e qualificare le numerose iniziative di valorizzazione e di promozione del turismo sostenibile in atto o in fase di sviluppo.La bozza progettuale è stata elaborata, ma per la soppressione in corso delle UTI su indicazione regionale per addivenire alle Comunità, ha fatto slittare la presentazione del progetto ai Comuni coinvolti che avverrà comunque nelle prossime settimane. “Un progetto lungimirante - aggiunge il Sindaco - che si inserisce nelle politiche di tutela ambientale portate avanti in modo concreto ed energico dall’Amministrazione comunale in questi anni”.Tornado alla candidatura a Riserva di biosfera, a che punto è l’iter? La Regione FVG in questo periodo sta interloquendo con il ministero dell’Ambiente per procedere così con il dossier per la formalizzazione della candidatura, assicurandosi che dall’eventuale riconoscimento non deriveranno ulteriori vincoli per il territorio rispetto a quelli esistenti. Concetti ribaditi dallo stesso Assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro introducendo di recente la serata in streaming “I giovedì dell’Alpina” avendo come relatori lo storico Angelo Floramo e il fotografo sanvitese Gian Piero Deotto, organizzata nell’ambito del progetto “I segreti del Tagliamento” a cura della Società Alpina Friulana, sezione di Udine del Club Alpino Italiano. Progetto che si articolerà in altre due conferenze e sette escursioni sul Tagliamento, organizzate con la collaborazione di tutte le sezioni Cai rivierasche, tra cui San Vito al Tagliamento.