Taglio del nastro per Casa Moderna

"Le prospettive per il sistema fieristico sono buone malgrado il momento economico che stiamo attraversando e la collaborazione fra la Fiera di Udine e quella di Pordenone, che hanno intrapreso un percorso promettente, potrà certamente contribuire a portare vantaggi in termini di marketing ma soprattutto di stabilità finanziaria all'Ente Fiera di Udine". Lo ha dichiarato oggi l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, all'inaugurazione della 69esima edizione di Casa Moderna la fiera dedicata alla casa e all'abitare più amata e attesa in tutto il Friuli Venezia Giulia.

Nei padiglioni della Fiera di Udine fino al 9 ottobre si potranno trovare delle proposte concrete per arredare la casa affrontando anche la crisi energetica nel rispetto dell'ambiente e con nuovi materiali ecosostenibili. Viene inoltre rafforzata la presenza delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia del sistema casa grazie alla collaborazione fra Cata, Cna e Confartiganato.

"Casa moderna - ha aggiunto Zilli - è ben radicata sul territorio e grazie ai tanti qualificati espositori contribuisce a far conoscere le grandi eccellenze del Friuli Venezia Giulia sui mercati nazionali".

"Il Friuli Venezia Giulia - ha precisato Zilli - resta locomotiva nell'economia del Nord Est, con un sistema che funziona con un mondo imprenditoriale e associazionistico che in questi anni difficili continua a reagire alle crisi".

"Dopo l'edizione limitata a causa dell'emergenza pandemica - ha concluso l'assessore regionale - sono certa che non mancheranno ricadute positive in termini di affluenza in questa 69esima rassegna".

Dopo gli interventi delle autorità è seguito il tradizionale taglio del nastro e la visita dei padiglioni con 127 espositori diretti che, con le loro case rappresentate, portano a oltre 200 i marchi presenti. L'offerta espositiva, con più di 163 settori merceologici, è particolarmente vasta e diversificata.