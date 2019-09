Taglio del nastro per Friuli Doc 2019

I festeggiamenti per il 25esimo compleanno di Friuli Doc sono ufficialmente iniziati! Davanti al pubblico delle grandi occasioni in Piazza Libertà è avvenuta la cerimonia di inaugurazione della kermesse, condotta dalla giornalista Giorgia Bortolossi che ha dato ufficialmente il via alla manifestazione enogastronomica e culturale in presenza delle autorità, dei numerosi turisti e di tutti coloro che, desiderosi di iniziare questo percorso tra le eccellenze del gusto e della cultura, hanno presenziato all'evento di apertura.

Accompagnato dalla presenza del Gruppo Medievale di Borgo Pracchiuso e dalle note musicali del Gruppo Folcloristico “Stelutis di Udine”, il primo a intervenire è stato il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che ha fin da subito sottolineato che “la manifestazione di Friuli Doc è un appuntamento importante per la nostra città e la nostra Regione. Da venticinque anni, assistiamo a una kermesse nata principalmente per esaltare le eccellenze del nostro territorio, ma che, già da tempo, ha fatto un salto di qualità assumendo respiro internazionale, grazie alla partecipazione della Carinzia, della Stiria e della Slovenia".

Il Sindaco ha aggiunto che “per la 25esima edizione, inoltre, voglio sottolineare la stretta collaborazione attivata con l’Università degli Studi di Udine, che ha organizzato numerosi incontri, convegni, degustazioni per conferire il giusto spazio all’eccellenze del gusto, ospitando i visitatori nelle proprie sedi. Quando parliamo di eccellenze, però, non ci riferiamo soltanto alle specialità enogastronomiche del nostro Friuli, ma anche a quelle persone che, come questi giovani sportivi friulani, hanno saputo, con la loro forza e determinazione, affrontare e vincere le sfide più difficili che la vita ha posto loro davanti, trasmettendo sempre valori autentici. Come loro anche l’Amministrazione Cittadina non deve aver paura a valorizzarsi e a farsi conoscere. Infine, voglio ringraziare tutte le persone che stanno lavorando e lavoreranno per permettere la perfetta riuscita della manifestazione, alle Forze dell’Ordine impiegate per garantire lo svolgimento dell’evento, ai volontari della Protezione Civile e alla Croce Rossa. Un grazie anche alla Net che sono sicuro saprà, come ogni anno, mantenere la città pulita durante questi quattro giorni di festa”.

Successivamente è intervenuto il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, aggiungendo che “una manifestazione come Friuli Doc non attua solo una semplice promozione turistica ma soprattutto una valorizzazione della propria terra. E non solo. Valorizza anche le persone che quotidianamente si rimboccano le maniche, che impiegano il loro tempo e la loro fatica, che investono e rischiano per raggiungere l’eccellenza. Una kermesse come Friuli Doc quindi deve esaltare il sacrificio di queste persone e di questa terra".

L’Assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi Maurizio Franz ha chiuso gli interventi delle Autorità rimarcando che “confidando nel tempo mite e favorevole, la città di Udine si impegnerà per cementificare i rapporti con i propri vicini di casa che quest’anno animeranno le vie del centro con i loro tipici piatti della tradizione carinziana, stiriana e slovena. Ringrazio anche l’attività dell’Università degli Studi di Udine e del Conservatorio di Udine per la collaborazione e l’apertura delle loro sedi più prestigiose dando spazi e ambienti idonei per festeggiare questa festa del gusto e delle eccellenze. Ringrazio anche la presenza degli Assessori del Comune di Pordenone e di Udine con i quali stiamo avviando una promozione congiunta dei nostri territori".

Non solo eccellenze culturali ed enogastronomiche ma anche eccellenze di persone, con la presenza della conduttrice e volto tv Federica Masolin, originaria di Latisanotta da genitori friulani, eccellenza internazionale che ha rimarcato “non solo le origini friulane ma anche ciò che questa terra mi ha dato come la dedizione al lavoro, la testardaggine e la determinazione che sono stati valori preziosi per la mia carriera. Anche i miei sogni professionali sono molto terra-terra, e da questo punto di vista mi sento molto friulana".

A degna conclusione, l'atleta paraolimpico Matteo Parenzan, il più giovane a vincere il campionato italiano assoluto di tennistavolo, e l'atleta paraolimpico della nazionale Fispes, Luca Campeotto, sono stati invitati a salire sul palco e premiati per i loro indiscussi meriti sportivi e qualità umane, rispettivamente dal Presidente Fedriga e dal Sindaco Fontanini. Ad entrambi sono stati attribuiti valori di eccellenza, come coraggio e forza, indispensabili per primeggiare ciascuno nelle proprie discipline sportive. In virtù della loro testardaggine e della loro voglia di mettersi in gioco sono state consegnate loro delle targhe celebrative.

Poco prima dell’inaugurazione ufficiale è avvenuta anche la consegna della maglia celebrativa da parte della società sportiva Udinese Calcio al sindaco Fontanini, celebrando in questo modo il 25° anno di permanenza in Serie A, per un doppio anniversario celebrativo per la città di Udine. Alle 18 il taglio del nastro ha dato ufficialmente inizio alla kermesse delle eccellenze.

L’inaugurazione si è definitivamente conclusa in Piazza Matteotti, nello spazio curato da PromoTurismoFvg, con il simbolico brindisi benaugurale e un friulanissimo taglio di una forma di formaggio Montasio.