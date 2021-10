Taglio del nastro per la 68esima Casa Moderna

E' stato l’Assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini a inaugurare ufficialmente la 68esima edizione di Casa Moderna alla Fiera di Udine. La cerimonia di apertura nell’area eventi del padiglione 6 ha visto gli interventi di Lucio Gomiero, Amministratore Unico di Udine e Gorizia Fiere SpA, Gianluca Casali, Sindaco di Martignacco, Pietro Fontanini, Sindaco di Udine, Graziano Tilatti, Presidente Confartigianato – Imprese Udine, Francesca Nieddu, Direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, Stefano Venier, A.D. Hera SpA, Giovanni Da Pozzo, Presidente Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Tra le autorità e gli ospiti anche la campionessa di scherma Mara Navarria.

Fino a domenica 10 ottobre Casa Moderna sarà punto di incontro e di riferimento per tutta la filiera, dall’idea alla produzione alla vendita. Espongono 300 marchi e tra questi aziende storiche e grandi brand del arredamento – design made in Fvg.

"Un quartiere fieristico che si sta riprendendo l’antica vocazione di polo di riferimento per la promozione dei prodotti delle Pmi del Friuli Venezia Giulia e per la visibilità delle imprese, si mostra da oggi con i padiglioni rivisitati e le sue strutture adeguate alle attese di un’economia proiettata verso il futuro – ha sottolineato Bini -. L’occasione è fornita da una manifestazione che sta riscoprendo la propria identità e che, a quasi settant’anni dall’ideazione, vuole essere testimonianza della ripresa di un sistema di relazioni anche tra le imprese, già geneticamente presente nel Dna dei nostri operatori economici. Un evento che trova posto nel cuore della nostra gente e stavolta evidenzia anche i risultati concreti del lavoro di ristrutturazione e miglioramento attuato in questi tre anni e tuttora in fase di completamento. Un percorso destinato a dare ancor più visibilità alle nostre aziende, consentendo loro di cogliere i frutti di un metodo di messa in rete delle realtà del territorio, del quale oggi si colgono i primi frutti, proprio mentre si intravvede il ritorno alla normalità".

"In 68 edizioni Casa Moderna ha stretto un legame molto forte con il territorio e la gente; per riconfermarlo continuiamo a mettere in atto servizi e iniziative che ci consentiranno di acquisire, in ottica regionale, un’esperienza ancora più forte per il futuro – afferma Gomiero – rinnovando l’approccio verso l’espositore e il visitatore nel rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria che, se da un lato ci mettono a dura prova, dall’altro aprono nuove strade, nuove modalità di interazione e nuovi valori. Casa Moderna ha migliorato la sua “casa” – ossia il nucleo dei 5 padiglioni ove si svolge l’evento. Abbiamo portato a termine in questi mesi buona parte dei cantieri dell’ampio progetto di riqualificazione e ammodernamento delle strutture: copertura e facciate dei padiglioni 6 e 7, adeguamento impianti e serramenti padiglione 7, asfaltatura dei piazzali esterni e tinteggiatura esterna dei padiglioni 6 e 8, rifacimento della recinzione lato nord est e prime sistemazioni del verde".

Grande soddisfazione e plausi per una rinata Casa Moderna sono stati espressi anche da Gianluca Casali, Sindaco di Martignacco, Pietro Fontanini, Sindaco di Udine, Graziano Tilatti, Presidente Confartigianato –, Imprese Udine e da Francesca Nieddu, Direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo. "Intesa Sanpaolo è lieta di essere anche quest’anno a Casa Moderna, importante appuntamento per il settore di casa, legno e arredo del Friuli Venezia Giulia. Noi - ha affermato la Nieddu - come banca siamo vicini alle famiglie e ai giovani che vogliono acquistare o migliorare la propria abitazione con soluzioni concrete e orientate verso la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la riqualificazione. Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria abbiamo aderito a tutte le agevolazioni fiscali rivolte al sistema casa, a partire dalla sospensione dei mutui per continuare con mutui dedicati all’acquisto di immobili ad elevata classe energetica, soluzioni finanziarie per usufruire di Superbonus 110%, ecobonus e sismabonus, e una gamma di mutui dedicati ai giovani under 36".

L’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità di Casa Moderna è stata sottolineata a apprezzata da Stefano Venier, A.D. Hera SpA, il quale ha affermato che "l’efficienza energetica è il quinto carburante. Il cambiamento passa attraverso il comportamento collettivo".

Amga Energia e Servizi – Gruppo Hera, sponsor storico della manifestazione, sono presenti in fiera con uno stand nel padiglione 8 di Casa Biologica. "Si riparte - ha detto il presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo - nel contesto di una situazione economica di grande fiducia a livello nazionale. Il PIL è in aumento, con l'evidenziazione di alcuni settori che hanno ripreso con forza ed entusiasmo. Alcune filiere della manifattura vocate all'export stanno realizzando performance migliori di quelle del 2019. Il turismo sta crescendo in questi ultimi mesi in modo molto interessante. C'è un clima di positività e, anche se abbiamo ancora molto da recuperare, guardiamo al futuro con ottimismo e con il realismo di numeri positivi. Così riparte Casa Moderna, che rappresenta la vivacità di 19 mila imprese a livello Fvg impegnate nel comparto". Per Da Pozzo "viviamo un momento di grande trasformazione - ha aggiunto -. Anche negli assetti istituzionali e relazionali della nostra regione. Noi come Cciaa abbiamo realizzato un'armonizzazione tra due territori e abbiamo scelto un ponte come simbolo del nuovo logo. Un ponte che valorizza le singolarità ma che unisce. Speriamo che sempre più ponti si costruiscano sul nostro territorio, in tanti comparti e anche in quello fondamentale della formazione alle professionalità che più le nostre imprese richiedono. Ecco che una struttura come la Fiera può diventare strategica anche in questo campo".

Da sempre, Casa Moderna crea sinergie con istituzioni e realtà del territorio, movimentazione che si rinnova anche quest'anno con la significativa partecipazione della Regione presente in fiera con uno stand e il marchio "loSonoFriuliVeneziaGiulia", con il patrocinio del Comune di Udine, con la partnership della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, con Cluster Arredo, con Legno Servizi e la filiera solidale Pefc (Programme for Endorsement Certification schemes). Riconfermato anche lo sponsor storico, Amga - Gruppo Hera, presente con uno stand nel padiglione di Casa Biologica per presentare la soluzione chiave in mano per il Fotovoltaico di casa. Consulenze sui prodotti e servizi bancari legati alla casa nello stand dello sponsor Intesa Sanpaolo. Nel team dei sostenitori di Casa Moderna anche lo sponsor tecnico Pulitecnica Friulana.

EVENTI. Parliamo del workshop "Bello, ben fatto, sostenibile: i nuovi orizzonti del design" di lunedì 4 ottobre quando, alle 17.30, ci collegheremo con il Museo del Design di Milano /ADI. La partecipazione del Presidente del Salone del Mobile di Milano Maria Porro è un segnale molto importante nel mantenere il legame stretto fra Udine e Milano, un'occasione per comprendere le "lezioni apprese" dal Super Salone 2021. Al workshop anche le testimonianze e le esperienze di Paolo Fantoni, Vice Presidente FederlegnoArredo e Presidente Fantoni SpA, Giovanni Gervasoni, Presidente Gervasoni Spa e Consigliere ltalian Design Brands, Barbara Minetto, Vice Presidente ADI - Marketing Director Magis, e Matteo Tonon, Presidente Cluster Legno Arredo Casa FVG - CEO Tonon SpA.

Le eccellenze dell'arredamento e del design di alcuni dei più rinomati brand del Friuli Venezia Giulia li ritroviamo nell'esposizione allestita al padiglione 6 con la presenza di Calligaris -Connubia, Fantoni, Gervasoni, Luce Group - Spaghetti Wall e Moroso.

La cultura dell'abitare passa anche dai libri alimentando il piacere della lettura. La nuova rassegna Parole di casa, promossa da Udine e Gorizia Fiere in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge, vuole sottolineare il valore e l'evoluzione culturale della "casa" dopo i prolungati lockdown, attraverso tre incontri con autori nell'area eventi del padiglione 6. Si parte con Chiara Alessi, esperta di design, docente al Politecnico di Milano e autrice de "Tante care cose. Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita" (sabato 2 ottobre ore 17.30).

All'incontro seguirà l'inaugurazione della mostra inedita delle illustrazioni tratte dal suo libro. La mostra, curata dall'arch. Marco Viola, sarà visitabile tutti i giorni della fiera. Il secondo incontro è con Erika Grazia Lombardo, ideatrice di 'Armadio di Grace' - servizio di organizzazione professionale per la casa e le attività commerciali che è anche un account Instagram seguito da oltre 370.000 followers - e autrice de "La casa leggera. Ordinata, pulita e sostenibile, in soli 31 giorni" (martedì 5 ottobre, ore 17.30). La rassegna si conclude con il fisico Massimo Temporelli, autore e voce del celebre podcast F***ing Genius, volto di molti programmi tv su temi scientifici e tecnologici e con il suo ultimo libro "Noi siamo tecnologia". Un racconto emozionale, capace di scuoterci quando Temporelli scrive di come si è approdati ad una "innovazione pratica" sui respiratori durante la tragedia del primo lockdown (venerdì 8 ottobre, ore 17.30).

L'ARTIGIANATO DEL SISTEMA CASA si presenta al padiglione 7 dove Cata Fvg e Confartigianato Imprese Udine presentano le aziende artigiane della regione in collaborazione con Confartigianato-lmprese Pordenone, con il patrocinio di Confartigianato-lmprese Gorizia e Confartigianato- Imprese Trieste. Un'esposizione collettiva con proposte d'arredo, cucine, pannelli fonoassorbenti, decorazioni d'interni, pitture e molto altro, in un viaggio alla scoperta delle lavorazioni del territorio, tra tradizione e innovazione, attraverso l'arte di saper lavorare la materia. Lo stand dell'artigianato sarà anche un luogo di formazione e informazione per tutto il sistema casa della regione. Durante la fiera sarà proposto un calendario di eventi e incontri dedicato ad imprese e professionisti.

Economia circolare nello stand Fantoni. La presenza istituzionale di Fantoni a Casa moderna (padiglione 6) mira a sensibilizzare il pubblico sul tema concreto della sostenibilità e economia circolare, calandola sul nostro territorio e raccontando l'esperienza di un gruppo che dal 1882 è attivo nel settore del legno-arredo. Abbandonare il tradizionale modello economico lineare, basato sullo sfruttamento delle risorse finite del pianeta e sull'immissione di rifiuti nell'ambiente, e ispirarsi al ciclo chiuso dell'ecosistema, nel quale non esistono scarti: è ciò che prevede il modello dell'economia circolare. Materiali, componenti e prodotti non sono più considerati scarti ma vengono recuperati e rivalorizzati all'interno del ciclo di produzione e consumo, riducendo il ricorso a materia prima vergine e abbattendo gli sprechi.

Nello stand saranno illustrati in maniera didattica e didascalica i nuovi processi di produzione di MDF, mentre un cubo di pannelli e un cubo di legno riciclato racconteranno l'uso circolare del legno a cui viene data nuova vita.

COSTRUIRE IN SICUREZZA. Quest'anno a Casa Moderna partecipa il Cefs (Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza) che offre servizi adeguati ed efficienti al comparto delle costruzioni preparando i giovani e formando gli adulti garantendo loro reali prospettive di crescita professionale. Nello stand CEFS al padiglione 6, oltre al simulatore macchine da cantiere, un fitto calendario di attività tra dimostrazioni, corsi, incontri e anche le selezioni per il Gruista e l'Escavatorista dell'anno.

Casa Moderna è inclusiva e propositiva, sonda paesaggi e prospettive del design e del nuovo modo di vivere la casa e l'abitare. Sono in programma 46 eventi, tutti gratuiti, tra convegni, incontri, workshop, seminari, dimostrazioni (vedi programma giorno per giorno).

Attenzione verso gli espositori: nella consapevolezza che questi sono stati tempi difficili per tutti, per sostenere le aziende espositrici sono state applicate nuove tariffe delle aree espositive con un ribasso del 25%. Attenzione verso i visitatori: con percorsi sicuri, ma anche attraverso speciali promozioni per l'ingresso gratuito o a prezzi molto contenuti previa registrazione, modalità che consente una gestione più serena dei flussi e un incremento dei contatti profilati che sono ormai migliaia.

Nei padiglioni di Casa Moderna ci sono aree espositive tematiche create nelle precedenti edizioni come Casa Biologica e Casa Sicura e ai quali si è recentemente aggiunta Casa Verde.

Previa registrazione online (su www.promocasamoderna.it) ingresso gratuito da lunedì a venerdì; ingresso 3 euro sabato e domenica. Sabato e domenica hanno diritto al biglietto ridotto (5 euro) senza registrazione online gli Over 65 e i minori dai 14 ai 18 anni non compiuti. Biglietto ingresso: intero 7 euro.

SPECIALE PROFESSIONISTI: architetti, ingegneri, geometri e periti industriali iscritti agli Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia potranno visitare gratuitamente tutti i giorni e senza pre registrazione Casa Moderna. Per usufruire di questa opportunità, i professionisti si rivolgeranno all'ingresso ovest presentandosi con il proprio tesserino identificativo attestante l'iscrizione all'Ordine/Collegio. Nel caso in cui il tesserino non sia disponibile, il personale all'ingresso potrà verificare online l'iscrizione del professionista.

Orario di apertura al pubblico: sabato e domenica 10 – 20; da lunedì a venerdì 14.30 - 20.

Ristorazione in Fiera: per soddisfare diversi gusti ed esigenze con piatti e proposte "su misura" saranno attivi diversi punti di ristoro nel rispetto delle norme di sicurezza anti - Covid 19.

Parcheggi: 3.000 posti auto gratuiti. Usa l'autobus: Linea 9- Servizio di collegamento urbano fra la città di Udine e il quartiere fieristico con i mezzi di Arriva Udine. La fermata è accanto all'ingresso ovest. (Numero Verde Tpl Fvg 800052040).

A CASA MODERNA IN SICUREZZA. Entrata e uscita (separate) quartiere fieristico: solo da ingresso ovest. Modalità di accesso con Green Pass Covid-19 per i visitatori dai 12 anni in su.

SERVIZIO TAMPONI RAPIDI PER ESPOSITORI E VISITATORI. In occasione di Casa Moderna, Udine e Gorizia Fiere ha attivato, in collaborazione con Friulcoram, un servizio di tamponi rapidi.