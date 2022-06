Taglio del nastro per la nuova sede Aspic Fvg

Aspic Fvg, l'associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità ha una nuova sede. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina al Città Fiera, al primo piano, alla presenza della massima carica dell'Assemblea legislativa del Fvg, Piero Mauro Zanin, del fondatore del centro commerciale, Antonio Maria Bardelli, alla presidente di Aspic Fvg, Anna Degano, e Aspic nazionale, Claudia Montanari, e a molteplici amministratori dei comuni limitrofi che hanno avviato o che desiderano intraprendere un percorso di collaborazione con l'associazione.

Per il presidente Zanin, che ha lodato il percorso professionale e umano della Degano, si tratta di "una inaugurazione all'interno di un parco commerciale che, grazie alla visione di fare commercio di Bardelli, si sta trasformando sempre più in una vera e propria città dove, all'offerta di merci diversificate in un unico luogo, si affianca la volontà di dare spazio ad associazioni di volontariato, culturali e sportive. Così, proprio come avviene in una vera cittadina, in mezzo ai negozi ci sono degli sportelli di vita reale che permettono al cittadino di trovare degli spazi per sé stesso al di là della fase d'acquisto".

A tal proposito è intervenuto anche Bardelli che ha rimarcato come "il Città Fiera non sia mai voluto essere un luogo dove si vendono beni e servizi, bensì dove si propongono valori. I visitatori sono prima di tutto cittadini e, proprio per questo siamo orgogliosi di aprire le nostre porte ad un patrimonio unico come quello delle associazioni della nostra regione. Tra queste l'Aspic che fornisce assistenza psicologica: un servizio che, visto il momento che stiamo attraversando tra covid e guerra, diventa indispensabile per dare conforto alle persone schiacciate dal peso di ansie e incertezze".

Dopo aver ringraziato tutti coloro che negli anni l'hanno sostenuta ed aiutata, a partire dalla sua famiglia e a quella allargata dell'Aspic, una emozionata Anna Degano ha parlato dell'importanza di spendersi per gli altri, per il bene della collettività: "Fare volontariato non è mai semplice, farlo con la comunità, nella propria comunità e per la comunità è un valore aggiunto. Riuscire a coinvolgere tutti è l'elemento che fa la differenza: noi siamo qualcosa di più della semplice somma delle singole parti, perché solo facendo squadra riusciamo ad arrivare dove singolarmente falliremo. In questo momento di tensioni sociali e politiche - ha concluso Degano - abbiamo l'occasione di chiudere con il passato, di riscoprire la nostra umanità, le nostre emozioni che riemergono proprio nei momenti più difficili, facendo la differenza".