Taglio del nastro per la nuova sede del Mits Academy

Sabato 7 maggio, dopo un positivo avvio dell'anno formativo 2021/22, sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede del Mits Academy, l’Its Academy Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Udine, in via IV Novembre 72, a Feletto Umberto.

La cerimonia si terrà alle 9.30 nel municipio del Comune di Tavagnacco, in piazza Indipendenza, alla presenza del sindaco Moreno Lirutti, del presidente della Fondazione Mits Academy, Gianpietro Benedetti, dell'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università Alessia Rosolen e della dirigente del ministero dell'Istruzione con delega agli ITS, Antonietta Zancan.

Dopo i saluti istituzionali è previsto un breve focus sul sistema ITS e sull'esperienza e l'offerta di formazione superiore del MITS Academy. Al termine degli interventi si terrà quindi la visita nei nuovi e moderni spazi formativi della sede MITS 2 (dove si svolgono i corsi ITS per l'industria Meccatronica, quelli di ITS Aeronautica e infine Agro tech specialist): corsisti e docenti illustreranno oltre alle tecnologiche aule, i laboratori 4.0 dove avviene la formazione attraverso programmazione e utilizzo di robot industriali, stampanti 3d e visori per la realtà aumentata. Nel corso della visita si potranno vedere in funzione prototipi, e conoscere applicazioni delle nuove tecnologie industriali.