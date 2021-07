Taglio del nastro per la sala polifunzionale dell’impianto di via Barcis

Si terrà sabato 24 luglio alle 11 l’inaugurazione ufficiale della sala polifunzionale dell’impianto sportivo di via Barcis, a Udine. Circa 250mila l’importo investito per la realizzazione di un edificio rivolto ad atleti e genitori per il cosiddetto “terzo tempo”, espressione gergale che circoscrive il momento di aggregazione e socializzazione tra giocatori ed eventuali accompagnatori successivo al triplice fischio di una partita di calcio. A rappresentare l’amministrazione comunale al simbolico taglio del nastro, saranno presenti gli assessori Loris Michelini (edilizia sportiva) e Antonio Falcone (sport).

È Michelini che entra nel dettaglio dell’opera: “Prosegue il nostro programma di lavori per adeguare, potenziare e migliorare gli impianti sportivi della città. La soluzione individuata nel caso specifico coniuga esigenze di carattere tecnico nell’utilizzo di materiali consoni e rispondenti alle normative vigenti e l’obiettivo di carattere sociale di mettere a disposizione dei fruitori dell’impianto sportivo un’area dedicata alla cordialità, aspetto culturale che riteniamo imprescindibile per qualsiasi attività espressamente concepita per i bambini e per i ragazzi”.

Ancora Michelini: “Allo stato, abbiamo investito oltre 4 milioni di euro per lavori di varia natura a impianti sportivi dedicati al calcio della città. Ricordo gli interventi in fase di ultimazione alla struttura di via della Roggia, l’opera programmata al campo di via Friuli, i lavori di riqualificazione e adeguamento agli impianti di via Valente, al terreno di gioco dell’ex Federale”.

Chiude l’assessore: “Il calcio, come noto, trascende i confini dello sport e costituisce, a tutti gli effetti, un fenomeno di massa, come abbiamo avuto modo di constatare, una volta ancora, in occasione dei Campionati Europei. Mettere a disposizione strutture adeguate e sicure è un dovere della pubblica amministrazione, che non può, al contempo, abdicare alla funzione sociale di propalazione di valori che contribuiscano a rendere i giovani atleti cittadini consapevoli e rispettosi”.